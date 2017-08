​Mireia Vehí (CUP) veu el reforç de la Guàrdia Civil al Prat com una «acció d'esquirolatge»

La diputada de la CUP Mireia Vehí ha assegurat aquest dissabte que el reforç de la Guàrdia Civil a l'aeroport del Prat anunciat pel Ministeri de Foment "és una acció d'esquirolatge" i ha advertit que si el cos policial assumeix les tasques dels vigilants dels controls de seguretat "estarà incorrent en un delicte".En una entrevista a Rac1 , Vehí també ha carregat contra el requeriment que la Generalitat va enviar ahir divendres al comitè de vaga exigint una nova assemblea de treballadors on només s'hi voti la proposta d'acord plantejada per la Generalitat. "El Govern no pot dir als treballadors què han de votar i què no. Ells poden votar tantes vegades com els doni la gana i el Govern no pot influir en una assemblea legítima", ha etzibat.A parer de la diputada cupaire, la posició que han adoptat la Generalitat i l'estat espanyol durant les últimes hores per resoldre el conflicte laboral dels vigilants de seguretat de l'aeroport "està creuant uns límits que només van dirigits a pressionar i a posar entre l'espasa i la paret una assemblea legítima de treballadors". Vehí considera que el requeriment per fer una nova assemblea i l'avís de dictar un laude d'arbitratge obligatori significa "creuar una línia infranquejable des de la perspectiva dels drets laborals".Després de gairebé tres setmanes de conflicte laboral entre els vigilants dels controls de seguretat del Prat i la direcció de l'empresa Eulen, Mireia Vehí sosté que l'origen de tota aquesta situació és "la privatització dels serveis públics". "Quan hi ha el concurs d'adjudicació, el Ministeri de Foment no fa res perquè Eulen no el guanyi, tot i saber que el concurs va a la baixa, a costa dels drets dels treballadors", ha reblat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)