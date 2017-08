Veïns de la Barceloneta surten al carrer contra el turisme massiu

Crida a l'abolició dels pisos turístics durant la protesta dels veïns de la Barceloneta Foto: ACN

Turistes dormint a la platja enmig de la protesta dels veïns de la Barceloneta Foto: ACN





Els veïns de la Barceloneta han tornat a sortir al carrer per protestar contra el model de turisme massiu de la ciutat. Un model que incrementa el preu de la vida al barri i expulsa els veïns de tota la vida. Convocats per la plataforma "La Barceloneta diu prou", un centenar de veïns han sortit al pres la platja amb lemes com "Turistes: aneu als hotels, els apartaments són per viure" o "Vull créixer i viure a la Barceloneta".La concentració s'ha organitzat a través de les xarxes socials i ha servit perquè els veïns es queixin de l'especulació immobiliària, de l'incivisme i la inseguretat associada a la presència de turistes o l'invasió de l'espai públic. Com a acte simbòlic, els manifestants han fet una cadena humana a tocar de l'aigua de la platja per exigir la recuperació de la sorra i la platja. Una platja que aquest any s'ha convertit també en espai d'acampada per alguns turistes que s'han quedat sense allotjament, com explica La Vanguardia i recull aquesta fotografia:Des de "La Barceloneta diu prou" creuen que aquest és el pitjor estiu dels últims anys i asseguren que els lloguers estan pujant i hi ha situacions de mobbing contra els veïns del barri per part dels propietaris dels pisos. Els veïns també denuncien que la pressió turística ha arribat a una situació límit aquest estiu i critiquen que les accions de les administracions estan sent "insuficients".

