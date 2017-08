Cues de prop d'una hora durant la matinada als controls de seguretat del Prat

Les cues per superar el control de seguretat de l'aeroport del Prat han estat de gairebé una hora durant aquest dissabte a la matinada. Segons dades facilitades per Aena, a la Terminal 1 s'ha registrat un pic màxim d'espera de 47 minuts quan eren gairebé les 4.30 h, mentre que a la Terminal 2 la punta de temps ha estat de 42 minuts durant la mateixa hora aproximada, malgrat aquest dissabte no hi ha convocada oficialment cap aturada per part dels vigilants de seguretat de l'empresa Eulen.Després dels pics de la matinada, l'espera s'ha reduït a mesura que ha avançat el matí. Al voltant de les 6 h, a la T2 les cues eren d'uns 30 minuts i a la T1, de 20 minuts. Des de les 10 h, l'ens gestor aeroportuari assegura que a totes dues terminals hi ha una espera de com a molt 20 minuts. Per aquest dissabte, al Prat hi ha programats 484 vols de sortida amb un total de 90.134 seients ofertats.Aquest és el vintè dia de cues inusuals a l'aeroport del Prat per superar el control de seguretat. Durant aquestes gairebé tres setmanes, els vigilants de l'empresa Eulen han convocat diverses vagues parcials que desembocaran en una aturada indefinida a partir del dia 14, i presumptament han obstaculitzat el ritme de les cues de passatgers per reclamar diferents millores laborals –centrades en més personal i un plus salarial-.En aquest temps, els treballadors i la direcció de l'empresa no han aconseguit arribar a un acord , malgrat la mediació liderada pel Departament de Treball, que aquesta setmana ha posat damunt al taula una proposta de resolució per acabar amb el conflicte laboral. A grans trets, l'oferiment de la Generalitat recull un increment de personal en els filtres de seguretat i un reforç de plantilla en temporada estival, així com també un plus salarial de 200 euros de mitjana en 12 pagues.Eulen va acceptar la proposta a contracor, pendent que la plantilla hi donés el seu vistiplau a través de l'assemblea de treballadors. Amb tot, els empleats es van reunir dimecres i van dur a votació quatre propostes de millores econòmiques, tres de les quals no estaven contemplades a l'acord amb la Generalitat. La situació va enervar el Govern, que han exigit als treballadors que convoquin una nova assemblea on només es debati la proposta del Departament de Treball.Finalment, el comitè de vaga ha convocat la plantilla a una nova assemblea per aquest diumenge, durant la qual es preveu que únicament es debati l'oferiment plantejat per la Generalitat. Si els treballadors voten a favor d'aquesta opció, es desconvocaria la vaga indefinida prevista a partir de dilluns. Si la rebutgen i tira endavant la vaga, l'estat espanyol ja té en marxa un reforç de la Guàrdia Civil i ja ha demanat els informes jurídics necessaris per dictaminar el més aviat possible un laude d'arbitratge obligatori que resolgui el conflicte laboral.

