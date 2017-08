VÍDEO Un tertulià espanyolista es deixa anar i crida a intervenir la Generalitat i a treure l'exèrcit

Estos llamamientos al odio a Catalunya, a los catalanes y a lo catalán se difunden impunemente en medios españoles. pic.twitter.com/elMEffWgFE — Joan Maria Piqué ‏ن (@joanmariapique) August 11, 2017

El mateix personatge q va dir q @marinageli era una "zorra" i altres bestieses més, continua abocant odi contra CAT.https://t.co/hxnGWfMC4p — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) August 11, 2017

"Com que tu ets de dretes, vols una resposta políticament correcta?" D'aquesta manera el periodista i tertulià Eduardo García Serrano -conegut per l'escàndol que va provocar al titllar l'exconsellera de Salut Marina Geli de "guarra" i "zorra"- ha explicat la seva recepta per resoldre la qüestió catalana. Per ell, no és un "problema català", sinó un problema "d'una colla de lladres separatistes que han buidat les butxaques als catalans".Els passos per acabar amb l'independentisme, considera, passen per "treure a la Generalitat les competències en educació". "És intolerable que els nens catalans s'eduquin en un odi permanent a Espanya", afirma. "I després, tota la resta. No es pot delegar en el govern d'una regió d'espanya a una banda de separatistes que pretén intoxicar", continua. I acaba: "Arribat el moment, clar que sí, l'exèrcit".

