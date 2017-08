Jordi Solé, eurodiputat d'ERC, entrevistat per l'ACN Foto: ACN

L'eurodiputat d'ERC i batlle de Caldes de Montbui, Jordi Solé, considera "una actitud greu" que alguns alcaldes "posin dificultats i pegues" al referèndum de l'1-O. "No entenc els alcaldes que diuen que no col·laboraran amb aquest exercici tan genuí de la democràcia que és posar les urnes", assegura Solé en una entrevista amb l'ACN. Solé es mostra convençut que "hi haurà locals i meses electorals a Lleida", on governa el PSC, i admet que li "costaria molt pensar que un govern que s'anomena progressista, de canvi i transformació" com el d'Ada Colau a Barcelona "impedeixi, o no estigui al costat del que realment serà el moment de canvi més important del país", el referèndum de l'1-O. "Tinc confiança que a Barcelona hi haurà urnes, hi haurà normalitat democràtica l'1-O, perquè em costaria molt pensar que un govern que s'anomena progressista, de canvi, de transformació, l'1-O impedeixi o no estigui realment al costat del que realment serà el moment de canvi i transformació més important del país", defensa Solé, interpel·lant directament als Comuns d'Ada Colau. "Una força transformadora només té una opció, que és estar al costat dels drets i els mecanismes democràtics, posant les urnes", afegeix.Davant de l'actitud d'altres alcaldes obertament en contra del referèndum, com el batlle de Lleida, Àngel Ros, Solé diu estar "segur" que hi haurà "locals i meses electorals" per votar l'1-O. "Potser per alguns ciutadans de Lleida no seran els habituals", admet, afegint que d'altres "hauran de fer un desplaçament més llarg", però que "l'esforç es farà".Jordi Solé qüestiona els que posen en dubte les garanties del referèndum de l'1-O, perquè assegura que l'Estat espanyol "no ofereix garanties democràtiques perquè no respecta qüestions essencials del funcionament de la democràcia". "Quines garanties ens ofereix la democràcia espanyola quan queda clar que s'abusa dels recursos públics per intentar inventar-se proves contra polítics independentistes?", pregunta Solé, que també critica que l'Estat porti "davant de tribunals i persegueixi judicialment a polítics escollits democràticament"."El referèndum el farem amb les màximes garanties possibles tenint en compte la situació en què ens trobem, un context en què no hi ha garanties reals democràtiques dins de l'Estat espanyol en relació amb Catalunya", assegura l'eurodiputat d'ERC, que va assumir el càrrec a principis d'any en substitució d'Ernest Maragall. "No serà per culpa nostra que no s'ha fet amb unes altres condicions", adverteix Solé.Solé, que forma part del grup dels Verds/Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu, avisa que els catalans no han de "demanar permís" a la Unió Europea per celebrar el referèndum. "Nosaltres no demanem permís a Europa per votar, per exercir un dret fonamental, el nostre referèndum no dependrà de si oficialment té més o menys suport de la UE", avisa. Amb tot, admet que després de l'1-O caldrà "acabar demanant a la UE que intercedeixi" perquè "es respectin" els drets dels catalans i el resultat del referèndum."Hem d'avançar amb la plena confiança que el que fem està absolutament justificat, és legítim, basat en valors fonamentals, que ho fem després d'haver deixat enrere moltes altres vies que ens han bloquejat", remarca. Solé diu estar "segur" que "la UE i la comunitat internacional" a partir del 2 d'octubre, en funció del resultat, demanaran que "es respecti el resultat" i "es trobi la manera política d'aplicar-lo".Solé, que va ser Secretari d'Afers Exteriors de la Generalitat, diu que caldrà "una negociació" després del referèndum amb l'Estat espanyol i "amb una implicació de la comunitat internacional". "La UE tindrà un paper molt important, però això no vol dir que pel fet que hi hagi d'haver una negociació no hi hagi d'haver l'acte de sobirania definitiu per part de qui li toca, el Parlament de Catalunya", destaca Solé en referència a una declaració d'independència des de la cambra.

