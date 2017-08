Cleries (PDECat) adverteix que l'Estat farà «tot el que estigui a la seva mà» per impedir l'1-O

Josep Lluís Cleries, entrevistat per l'ACN Foto: ACN

El portaveu del Partit Demòcrata (PDECat) al Senat, Josep Lluís Cleries, ha avisat que l'Estat farà "tot el que estigui a la seva mà i més per impedir" el referèndum. En una entrevista a l'ACN, l'exconseller ha advertit que el govern espanyol "intentarà vestir d'una certa parafernàlia" la seva acció contra l'1-O per "disfressar-la de democràtica". A més, Cleries ha opinat que el president espanyol, Mariano Rajoy, buscarà la "complicitat" del PSOE per actuar en contra de la votació. Així, segons ha afegit, el PP escollirà "prioritàriament" la via que compti amb el suport de Pedro Sánchez per no haver d'actuar "sol" en contra del referèndum.Cleries ha subratllat que el govern espanyol està deixant "tots els fronts oberts" per actuar en contra de l'1-O, i que durant la segona quinzena d'agost Rajoy "prendrà una decisió". El senador del PDeCAT ha apuntat que qualsevol mesura en contra de l'1-O serà "un 'no' a la democràcia" i, en aquesta línia, ha indicat com a "possible" que l'Estat suspengui l'autonomia de Catalunya. "L'article 155 [de la Constitució] i les altres mesures directes pels processos oberts els permeten actuar", ha comentat Cleries, que ha criticat que el govern espanyol es mantingui en l'immobilisme i que les úniques propostes que faci siguin judicials.En aquest sentit, Cleries ha reclamat que el Govern i el Parlament actuïn amb "unitat" per garantir el referèndum. El portaveu del PDeCAT a la cambra alta espanyola creu que la millor "resposta" des de les institucions catalanes a l'acció de l'Estat per aturar l'1-O ha de ser "col·legiada" i proporcional a la magnitud del que facin el PP i els partits unionistes. "Tots a una, cal actuar de forma molt unitària, conjuntament, i amb el lideratge del Govern i del Parlament", ha insistit Cleries, que ha garantit que els diputats i senadors independentistes estaran "a disposició plena" de les institucions catalanes.L'extitular de la conselleria de Benestar Social i Família (2010-2012) també ha garantit que l'agenda política catalana està "marcada" i que no se subordinarà als plans del govern espanyol, després que Rajoy hagi obert la porta a convocar un Consell de Ministres extraordinari pel 16 d'agost en cas que la Mesa del Parlament admeti a tràmit la llei del referèndum, que JxSí i la CUP van registrar a principis de mes. Així, Cleries s'ha mostrat convençut que tant el Govern com el president, Carles Puigdemont, "compliran l'agenda passi el que passi". "Direm amb claredat a l'Estat que no se'n sortirà, perquè tenim la determinació del mandat democràtic", ha constatat el senador.Així mateix, Cleries ha reclamat unitat a les forces independentistes per evitar discrepàncies internes. "Si cadascú comença a tirar per la seva banda és quan ens equivocarem, i si cadascú fa propostes pel seu compte ens dividirem", ha advertit el dirigent del PDeCAT, que ha destacat la importància de la unió dels partits i de les entitats sobiranistes, del moviment associatiu i dels ajuntaments. "Això ens portarà a la victòria", ha asseverat.Cleries també ha fet una crida perquè la gent vagi a votar l'1-O. "El primer èxit del referèndum ha de ser la participació i, el segon, que guanyi el 'sí', però sempre amb una amplíssima participació", ha insistit. En aquesta línia, el portaveu del Partit Demòcrata al Senat ha confiat que el Govern lideri la campanya per fomentar el vot en el tram previ a l'1-O, perquè els partits puguin centrar-se a defensar la seva posició. "La gent entén que no fem una campanya només pel 'sí', sinó que també la fem perquè la gent voti", ha explicat.Finalment, Cleries, responsable de l'Àrea Metropolitana i de la vegueria de les comarques de Barcelona de l'equip de campanya del PDeCAT pel 'sí' al referèndum, ha fet notar que en aquesta zona i al Baix Llobregat s'han percebut certes "dificultats" perquè la gent vagi a votar. Tot i això, el senador ha conclòs que "la clau de l'1-O la té el conjunt de Catalunya".

