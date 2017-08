​Poblet reviu els viatges d'Ibn Battuta en el V Festival de Música Antiga

La V edició del Festival Internacional de Música Antiga de Poblet, centrat novament en el diàleg entre cultures i religions, ha arrencat aquest divendres a la nit sota la direcció artística de Jordi Savall. En la primera de les tres jornades previstes, Savall i l'Hespèrion XXI han presentat el concert 'El viatger del temps', dedicat a Ibn Battuta, juntament amb músics de la Xina, Afganistan, Armènia, Síria, Turquia, Grècia i Espanya. Durant el concert, els més de 600 espectadors aplegats a la plaça de l'Església han reviscut els viatges de l'explorador musulmà de la mà de l'actriu Sílvia Bel, que n'ha recitat alguns episodis. Com a novetat d'aquesta edició, abans de cada espectacle se celebra una taula rodona relacionada amb el contingut del programa. Aquest divendres, Jordi Savall i representants de l'ONG catalana Proactiva Open Arms han reflexionat sobre la crisi dels refugiats.El Festival Internacional de Música Antiga, organitzat pel Monestir de Poblet, en col·laboració amb la Fundació CIMA i amb el mestre Jordi Savall com a director artístic, s'ha consolidat com un dels certàmens d'estiu més importants del Camp de Tarragona. El viatger Ibn Battuta, la França barroca, Erasme de Rotterdam i Luter seran els protagonistes dels tres espectacles programats, entre aquest divendres i diumenge, a dos quarts de deu de la nit.Enguany, Savall i els seus conjunts La Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI estan acompanyats per músics convidats de Xina, Afganistan, Síria, Armènia, Turquia i Grècia. Aquesta edició incorpora com a novetat taules rodones prèvies als concerts, amb noms com Ramón Andres i Ricardo García Cárcel. A més, els actors Sívia Bel, Jordi Boixaderas i Lluís Soler participaran com a recitadors als concerts.En el primer concert, s'han recreat els viatges del musulmà Ibn Battuta, que va arribar a la Xina per conèixer de primera mà tant la música del país com els fonaments del taoisme. Abans del concert, Savall i membres de l'ONG Proactiva Open Arms han participat en una taula rodona sobre la crisi dels refugiats.En aquest sentit, Savall ha explicat, en declaracions a l'ACN, que aquesta edició vol posar l'accent sobre la problemàtica dels refugiats i de la història, i en la funció que té la cultura avui en dia. "La música és un vector d'emocions i de bellesa, i gràcies a això podrem sentir-nos més solidaris amb el que està passant avui en dia. Sentint aquí músics de Síria -dos dels quals han hagut de fugir del seu país-, d'Armènia, Turquia o Afganistan, veurem que aquesta gent, vivint en un país en un pau, poden expressar amb la música la bellesa i l'emoció, i aportar aquesta harmonia que tots necessitem", ha subratllat el mestre Savall.Aquest dissabte 12 d'agost, el protagonista serà un viatge musical a la França barroca de Jean-Baptiste Lully, François Couperin Mr. de Sainte-Colombe i Marin Marais, que porta per títol 'Tots els matins del món. Diàlegs barrocs: la gràcia i la follia'. Abans de la cita, l'assagista i poeta Ramón Andrés i Jordi Savall parlaran de 'Cultura i Societat; l'Esperit d'Europa'.El darrer dia, diumenge, el monestir cistercenc habitat més gran d'Europa acollirà un concert al voltant d'Erasme de Rotterdam i Luter, els precursors del protestantisme. Jordi Boixaderas (Erasme) i Lluís Soler (Luter) seran els recitadors. Al concert hi participaran La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI. Abans hi haurà un diàleg sobre Erasme i Luter, en el qual el procurador general de l'orde del Cister i monjo de Poblet Lluc Torcal parlarà amb l'historiador Ricardo García Cárcel sobre la Reforma i la Contrarreforma.Octavi Vilà, abat de Poblet, ha explicat que volen transmetre el missatge que "la música és un llenguatge universal de diàleg entre cultures, entre religions i entre pobles". A més, Vilà ha assenyalat que coincidint amb la commemoració de cinquè centenari de la reforma protestant, el concert de diumenge farà especial èmfasi en el diàleg entre les religions cristianes.En aquesta edició els concerts alternen dos emplaçaments diferents del Monestir: la plaça de l'Església en el concert de divendres i l'antic dormitori dels monjos -que es va estrenar per primer cop durant el festival de l'any passat- en els de dissabte i diumenge. L'imponent dormitori s'ubica en una nau gòtica de grans proporcions, perpendicular a la nau de la basílica, on durant segles van dormir els prop de 200 monjos cistercencs que van arribar a viure a Poblet.S'espera que la cinquena edició del Festival de Música Antiga Poblet repetirà l'èxit de les darreres edicions. Aquest divendres uns 600 espectadors han omplert la plaça de l'Església i, per la funció d'aquest dissabte, ja s'han venut les 700 localitats que s'havien posat a la venda. El concert de diumenge també presenta un elevat nivell d'ocupació i, tant Savall com el Monestir de Poblet, ja pensen a celebrar una sisena edició del certamen.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)