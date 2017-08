El PSC, «perplex» per la decisió de Forcadell d'ajornar l'admissió a tràmit de la llei del referèndum

David Pérez, al congrés del PSC. Foto: Adrià Costa

El diputat del PSC i secretari segon de la Mesa del Parlament, David Pérez, ha expressat la seva "perplexitat" perquè no s'hagi inclòs la llei del referèndum a l'ordre del dia de la pròxima reunió de la Mesa, el pròxim 16 d'agost. El declaracions a Europa Press, ha explicat que als socialistes els sorprèn que Forcadell hagi decidit no abordar aquesta llei tot i que va ser registrada per Junts pel Sí i la CUP a finals de juliol.El PSC rebutja aquesta llei, però considera que, si s'ha registrat, s'hauria de debatre dimecres vinent si s'admet o no. Asseguren que aquest és el procediment habitual, i és per això que preguntaran els motius d'aquesta decisió.Forcadell va convocar aquest divendres una reunió de la Mesa, la primera després de les vacances d'estiu. La presidenta del Parlament, però, ha decidit no admetre a tràmit la llei del referèndum, amb la voluntat de debatre la millor via per donar llum verda a la norma. Les opcions que guanyen força passen per admetre-la a tràmit més endavant i modificar l'ordre del dia del ple durant el seu desenvolupament.

