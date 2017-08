La vaga d'ambulàncies de Girona afecta un centenar de pacients

La primera jornada de la vaga d'ambulàncies de Girona ha afectat 109 pacients, a qui s'han hagut de reprogramar tractaments o visites. Cap d'aquests trasllats però, era urgent, i també s'han garantit les hemodiàlisis, les quimioteràpies o les radioteràpies. A banda, el SEM s'ha trobat aquest matí amb què tres de les seves ambulàncies tenien les rodes punxades. Això, però, no ha suposat afectació als pacients que s'havien de traslladar d'urgència, perquè la incidència s'ha pogut resoldre en poca estona. Els sindicats, que aquest divendres al vespre s'han concentrat al peatge de l'AP-7 a Maçanet de la Selva, xifren el seguiment de la vaga en un 70%. Tant CCOO, com el Sindicat del Transport Sanitari de Girona (STSG) i Sindi.cat –els convocants de l'aturada- critiquen "l'immobilisme" i "l'opacitat" de l'adjudicatària, i li reclamen que s'assegui a negociar una millora de les condicions laborals.El tall de trànsit al peatge de l'AP-7 de Maçanet de la Selva ha concentrat una cinquantena de treballadors de Transports Sanitaris de Catalunya (TSC). Durant mitja hora, els manifestants han tallat aleatòriament el pas de vehicles i han fet sentir el seu malestar amb accions com ara estirar-se al terra.Aquesta era la segona de les protestes al carrer que la plantilla de TSC ha fet aquest divendres, coincidint amb l'inici de la vaga. La primera ha estat una manifestació aquest migdia pel centre de Girona. Allà, el comitè de vaga ja ha anunciat que si l'adjudicatària del servei no s'avé a negociar, es plantegen radicalitzar la seva postura i convocar aturades indefinides de 24 hores tots els dies de la setmana.De moment, avui la vaga ha començat amb dues aturades parcials. La primera, de les sis a les deu del matí. I la segona, de les dues a les sis de la tarda. Els sindicats han xifrat el seguiment de la vaga en un 70%, tot i que han tornat a criticar "l'opacitat" de l'empresa, perquè TSC no els ha donat cap mena d'informació.Les aturades han afectat el trasllat de pacients no urgents, perquè totes les urgències (com malalties o accidents) s'han garantit. Segons informa el SEM, hi ha hagut 109 pacients afectats, a qui s'han hagut de reprogramar visites o tractaments (en cap cas, però, es tracta d'hemodiàlisis, quimioteràpies i radioteràpies).En paral·lel, al matí el SEM s'ha trobat tres ambulàncies amb les rodes punxades. Les incidències, però, s'han pogut resoldre en poca estona.La següent jornada de vaga, si res no canvia, està convocada per divendres vinent. El Departament de Treball ja ha informat, però, que la setmana vinent tornarà a convocar les parts per continuar mediant i intentar resoldre el conflicte.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)