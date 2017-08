EH Bildu es manifestarà dissabte a Sant Sebastià a favor del procés català

Ja fa cert temps que l'independentisme basc ha situat Catalunya com un dels miralls amb qui vol crear sinergies i de qui seguir els passos -subvertint algunes dècades en què l'admiració era en sentit contrari-. Aquest dissabte a la tarda, però, farà un pas més amb l'organització d'una manifestació per part d'EH Bildu a Sant Sebastià en què explícitament donarà suport al procés català. De fet, el lema és ben explícit, en català i basc: "Tot un poble en moviment. Amb Catalunya, amb la democràcia".L'encarregat de presentar la marxa, que coincideix amb la Setmana Gran de Sant Sebastià, va ser el coordinador general de la coalició abertzale, Arnaldo Otegi, qui dilluns va fer una crida a reclamar "una sobirania pròpia" i va destacar que, "davant d'aquells que volen extreure al poble i a la ciutadania de la història", EH Bildu defensa que "els canvis socials i progressistes es donen en les societats que tenen gran consciència de si mateixes i que, a més, tenen capacitat de mobilitzar-se".Així mateix, va instar a "reclamar la nostra pròpia sobirania i, al mateix temps, recordar les paraules del primer lehendakari del govern basc, José Antonio Agirre, que va deixar dit allò que "nosaltres, sempre amb Catalunya"". Aquesta és, segons Otegi, "una bona ocasió" perquè "els bascos independentistes, la gent de les esquerres sobiranistes basques, la ciutadania, en general", puguin demostrar "quin és el seu grau de solidaritat i complicitat amb un poble que està donant un exemple democràtic important a Europa i que està reclamant l'exercici del dret a l'autodeterminació per decidir si vol ser independent o no"."Per això, estarem aquest dissabte a Sant Sebastià manifestant-nos pacífica i democràticament i demandant solidaritat, complicitat amb Catalunya i una sortida democràtica als nostres problemes, que és recuperar la nostra vida en termes socials i econòmics", va insistir. De fet, el dirigent d'EH Bildu creu que "no hi ha cap possibilitat que hi hagi una real democratització de l'estat espanyol en termes de reconèixer la plurinacionalitat i el dret a decidir", motiu pel qual desconfia de possibles terceres vies.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)