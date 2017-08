Precarietat i externalitzacions: quatre conflictes a Barcelona similars al del Prat

Pancarta reivindicativa de Las Kellys a la Festa Major de Gràcia. Foto: Jordi Bes

Les cambreres d'hotel, les treballadores que s'encarreguen de netejar les habitacions i fer els llits, s'han plantat. Cansades de la inacció sindical contra les externalitzacions de la neteja en els establiments hotelers, s'han unit en l'associació Las Kellys per actuar pel seu compte. Culpen de la precarietat a la subcontractació: arriben a cobrar 1,80 euros per cada habitació que fan malgrat que l'hoste en pagui 300. Ara veuen com el sindicat UGT preveu firmar el 6 de setembre el nou conveni de l'hostaleria amb els hotelers en el qual "accepten les externalitzacions", critica Vania Arana, una de les portaveus de Las Kellys. CCOO no pensa rubricar-lo per ara perquè no està d'acord amb aspectes salarials, però no s'oposa a les subcontractacions, afegeix Arana.Moltes cambreres de pis treballen medicades per aguantar l'elevada càrrega de treball. La feina és dura perquè cal moure llits pesats, ajupir-se i deixar-ho ben net ràpidament. "Et fan un contracte de sis hores, en treballes fins al doble, però et paguen el sou de sis. Has de fer unes 400 habitacions per guanyar entre 800 i 900 euros al mes", relata Arana. Acabar amb les externalitzacions és el seu principal cavall de batalla. "Si s'accepten en el nou conveni, ja s'està acceptant la cessió il·legal de treballadors", adverteix, i defensa que la neteja és "una activitat pròpia" dels hotels que no haurien de subcontractar.