La CUP exigeix al Govern i a l'Ajuntament que retirin les acusacions contra Arran

El parabrisa del Bus Turístic atacat. Foto: TV3

La CUP-CC i la CUP Capgirem Barcelona han exigit a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya que retirin les acusacions contra Arran per l'atac a un bus turístic el 27 de juliol. A través d'un comunicat difós aquest divendres, la formació també els ha demanat "que deixin de valorar com a bé públic un dels instruments que contribueixen a fer possible que el turisme sigui la indústria extractiva de la ciutat i del país".Paral·lelament els cupaires han reclamat explicacions al departament d'Interior i al consistori barceloní sobre els desallotjaments als carrers Entença i Sugranyes, el dimarts i dimecres d'aquesta setmana. Uns operatius policials que ha qualificat de "violents i desproporcionats".

