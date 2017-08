​Arriba a Barcelona el creuer de parelles liberals on la roba és «opcional»

Terminal de Creuers del Port de Barcelona. Foto: Adrià Costa

El creuer promet shows sensuals i habitacions amb joguines eròtiques Foto: Youtube

El port de Barcelona acull aquest cap de setmana un creuer molt peculiar. L'Amazara Quest ha amarrat aquest diumenge al moll de Barcelona, al costat del World Trade Center, amb més de 300 parelles liberals a bord. El passat 5 d'agost, el creuer va donar el tret de sortida des de Roma a un viatge de vuit dies que ara posa el punt final a Barcelona. A partir d'avui, els passatgers –la majoria d'ells provinents dels Estats Units– agafaran el vol de tornada des del Prat, tot i que alguns es quedaran a l' hotel Melià Barcelona Sarrià uns dies més.El turoperador Luxury Lifestyle Vacations organitza aquest creuer no apte pels més conservadors, en el qual portar roba és "opcional", tal com apunta el vídeo promocional. El creuer Rumba Mediterranea promet festes eròtiques nocturnes, "playrooms" amb joguines sexuals i shows sensuals en directe. Els preus varien entre els 2.800 euros per persona, per les habitacions més bàsiques, i els 11.600, per aquells que es vulguin allotjar a una suite.L'Amaranza Quest visitarà Roma, Livorno (a Florència), Montecarlo, Saint Tropez, Eïvissa i, finalment, Barcelona. Abans, però, farà una aturada al Cap d'Adge, la " capital del món del sexe " i la meca per a les parelles "swinger". Aquest petit poble costaner del sud de França és conegut precisament perquè la seva economia gira al voltant de la fama eròtica que han conquerit al llarg dels anys.A les seves platges és comú observar escenes de sexe en públic i la gent practica el nudisme al carrer. Això fa que cada any més de 40.000 turistes visitin el municipi, això sí, sempre pagant prèviament un cànon de 18 euros per entrar a la ciutat, en cas que es faci en cotxe, o de 8, si es fa a peu.

