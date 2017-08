Colau fa una crida a la «responsabilitat» dels vigilants de seguretat del Prat

Íñigo de la Serna durant la reunió amb Ada Colau Foto: ACN

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet una crida a la "responsabilitat" dels treballadors de l'empresa Eulen perquè convoquin una nova assemblea i sotmetin a votació la proposta de mediació de la Generalitat. Colau ha considerat que arribar a l'extrem d'haver d'aplicar un laude d'arbitratge obligatori seria un "fracàs", tot i que ha admès que la situació "no es pot allargar més".Per aquest motiu ha demanat als empleats que valorin "les conquestes" que han aconseguit fins ara, referint-se a la resta de punts de l'acord plantejat pel departament de Treball que fan referència a aspectes com l'increment de personal. L'alcaldessa de Barcelona ha fet aquestes declaracions després de reunir-se aquest divendres amb el ministre de Foment, Íñigo de la Serna a la Delegació del Govern a la capital catalana.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, han valorat "positivament" que el comitè de vaga hagi convocat una nova reunió aquest divendres per la tarda per decidir si sotmet a votació la proposta de mediació de la Generalitat. "Seria ideal que tot es resolgués abans de dilluns i que fos per la via de l'acord i no per una altra", ha apuntat la batlle.Colau ha considerat que arribar a un laude d’arbitratge obligatori seria "un fracàs no desitjable" i ha advertit que l'administració que té competència sobre l'Aeroport del Prat - l'Estat - és qui ha de valorar les possibilitats que hi ha i si aquesta "és l'última a la qual ha de recórrer", ha apuntat la batlle que ha dit que sigui com sigui "aquesta situació no es pot allargar més".El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha admès que el resultat del laude d'arbitratge obligatori per resoldre el conflicte del Prat no arribaria a temps per dilluns, de manera que no es podria aturar l'inici de la vaga indefinida. Tot i que De la Serna ha reiterat una crida als treballadors d'Eulen per a què facin una nova assemblea i acceptin la proposta de la Generalitat, ha admès que la via del laude s'activarà si no hi ha entesa.Si s'arriba a aquest extrem, però, el ministre ha recordat que primer caldria elaborar els corresponents informes jurídics i convocar el Consell de Ministres. "Esperem que els terminis siguin el més curts possibles però no han de coincidir en el temps amb la vaga de dilluns", ha apuntat.De la Serna ha matisat que el procediment del laude d'arbitratge obligatori és "paral·lel i independent" del dispositiu que l'estat espanyol ha posat en marxa per pal·liar els efectes de la vaga indefinida de dilluns. En aquest sentit, ha explicat que "una cosa és el laude i una altra és la vaga, que té establerts uns serveis mínims i hi ha una decisió política de fer un reforç addicional dels efectius de la guàrdia civil".

