​Una policia compromesa: «He salvat una noia d'ofegar-se a la platja»

Així és la Marta - Edat i lloc de naixement: 35 anys, Barcelona.



- Quina és la teva ocupació? Policia de la Guàrdia Urbana.



- Quan fa que vius a Barcelona? Sóc de Barcelona de tota la vida, però ara visc fora de la ciutat.



- Què és el que més t'agrada de la ciutat? És com un museu. Quan viatjo tot el que he vist és molt maco, però com Barcelona no hi ha res. Estic enamorada de la meva ciutat.



- Què en detestes? Mai hauria dit això: la saturació del trànsit.



- A on aniries a passar l'estiu? Tot l'estiu estaré treballant, però el passaria a qualsevol lloc amb platja o a la muntanya.

Cada vegada que hi pensa encara se li posa "la pell de gallina", confessa la Marta Cruells, agent del Grup de Platges de la Guàrdia Urbana. En menys de 24 hores, entre el diumenge i el dilluns passat, van morir quatre persones ofegades al litoral català , i ella va evitar que la jornada encara fos més fatídica. Una turista nord-americana de 23 anys "hauria estat la cinquena víctima", revela, però Cruells la va salvar "d'ofegar-se a la platja". L'abraçada d'agraïment que va rebre li ha deixat petjada. "No em marxa el somriure", confessa.El dilluns Cruells era a la platja del Somorrostro de paisà. Estava asseguda a la sorra prenent declaració a un italià al qual li havien robat la motxilla i a uns testimonis. El turista havia deixat la cartera en un armariet, però a la bossa hi duia un rellotge valorat en 200 euros. Al lladre ja l'havien enxampat. El que era una plàcida actuació ordinària va quedar sobtadament aparcada per un afer de vida o mort. A l'aigua hi havia una noia banyant-se que "va començar a cridar amb els braços help", ajuda. "Pensàvem que feia conya", admet.Però hi va haver un segon help i un tercer, i llavors es van adonar que la cosa anava de debò. "Les vies aèries ja les tenia compromeses", recorda, és a dir, que la noia ja tenia el nas sota l'aigua. Cruells i l'altre agent de paisà que l'acompanyava es van llençar al mar sense pensar-s'ho. Tot va anar tan ràpidament que l'altre policia va entrar al mar fins i tot "amb les vambes posades", relata. Van poder treure la jove i un socorrista va fer les tasques de reanimació perquè "havia empassat aigua".Cruells admet que va arribar a casa després d'aquella jornada "amb un nus a la gola". Mai li havia passat res igual en els seus quatre anys a la Guàrdia Urbana. La banyista amb prou feines sabia nedar, però ja no tocava de peus a terra i es va posar nerviosa. "Va intentar tornar però les onades se l'anaven emportant", relata l'agent, i adverteix: "Són d'aquestes víctimes que són difícils de veure. Amb 20 segons se t'enfonsen i ja no les veus". Això va passar en un lateral de la platja i el socorrista difícilment hi hauria arribat tan de pressa.La policia demana precaució a l'hora de banyar-se. D'entrada recomana saber a quin tipus de platja s'està –a Barcelona són fondes de seguida que s'hi entra- i quines són les capacitats de cadascú per moure's per l'aigua. També convé evitar l'alcohol quan s'acudeix a la platja, i tenir present quina bandera oneja i si s'han emès avisos per meduses. Cruells recorda que al litoral de la capital catalana "hi ha molt bona informació" i s'ofereix en diversos idiomes, o sigui que no hi ha excusa.El Grup de Platges de la Urbana té uns 40 agents i es mouen a peu, bicicleta, cotxe, quad i amb embarcació. "Des del mar es veuen moltes coses que des de terra no es veurien", indica. Fins i tot els policies de paisà utilitzen el Bicing per passar desapercebuts. Una de les tasques a les quals dediquen més esforços és a la lluita contra el "top manta" de bosses de mà, pareos, cerveses, mojitos... També els massatges. Quan fan un operatiu, a vegades es troben una massatgista estirada al costat d'un estranger. "Però si no van junts!", destaca.A la unitat de les platges hi ha un 20% d'agents que són dones. Encara queda un llarg camí perquè el percentatge sigui més equilibrat amb el dels homes. Al cos "majoritàriament ets una més" malgrat que siguin poques les dones, afirma Cruells, si bé a vegades hi ha homes que no volen preguntar a una dona policia, cosa que creu que depèn de l'origen i l'educació. "M'he trobat amb gent de Barcelona que també m'ha fet això", subratlla. Ella és enginyera química de professió, però finalment va complir el seu somni: ser policia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)