El Liverpool també es burla del Barça

El #LFC quiere comunicar que su jugador Philippe Coutinho " Se queda" en el club pese a los rumores surgidos. pic.twitter.com/d7Wgjiq2cS — LFC Español (@LFCEspanol) 11 d’agost de 2017

El Barça ja ha cobrat els 222 milions pel fitxatge de Neymar. El club blaugrana finalment ha rebut el pagament de la clàusula de rescissió –el procés s'ha allargat més del normal- i el davanter brasiler és ja a tots els efectes jugador del PSG. Amb el trànsfer federatiu, Neymar podrà debutar aquest cap de setmana a la segona jornada de la lliga francesa.El Barça té la butxaca plena però, de moment, no pot comprar. Els diaris esportius havien arribat a anunciar per aquest divendres la presentació del brasiler Coutinho amb qui el club blaugrana ja tenia un acord. Tanmateix, el Liverpool es nega a vendre'l i en un comunicat ha assegurat que no negociarà cap oferta . Però no només això: a través del seu compte de Twitter en espanyol s'han burlat del Barça i de la famosa frase de Piqué: El "Se queda" de Piqué ha provocat moltes burles a la xarxa des que el brasiler va fitxar pel PSG. El propi club francès va escriure un irònic "Se firma" el dia que Neymar signava el contracte i des d'aleshores les bromes han estat habitual.

