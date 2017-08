Marzà compareixerà abans que comenci el curs per la suspensió del decret de plurilingüisme

Els grups del PSPV i Compromís a les Corts Valencianes han assegurat aquest divendres que el conseller d'Educació, Vicent Marzà, compareixerà al setembre abans del començament del curs educatiu per parlar sobre la suspensió cautelar del decret de plurilingüisme, dictada fa unes setmanes pel Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJPV).El PP ha sol·licitat la posada en marxa de la Diputació Permanent del parlament valencià perquè comparegui aquest mes el president de la Generalitat, Ximo Puig, per "donar la cara i explicar què passarà" després de la suspensió del decret. Per part de Ciutadans, s'ha reclamat la compareixença de Marzà perquè expliqui "el famós pla B". Aquestes dues compareixences, però, han estat rebutjades tant pel PSPV com per Compromís.La diputada socialista Rosa Peris ha criticat l'"alarma social exagerada" que han creat el PP i C's, i ha recordat que el president valencià ja ha dit que Educació treballa per adoptar alguns canvis perquè la suspensió no afecti l'inci de curs. A més, ha garantit que el Consell "complirà escrupolosament el que dicti la sentència, però no es pot modificar el decret si encara no n'hi ha".

