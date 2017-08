Els governs català i espanyol es comprometen a treballar plegats per resoldre la vaga del Prat

Roda de premsa posterior a la reunió entre els governs català i espanyol Foto: ACN

La Generalitat i el govern espanyol s'han compromès a treballar "plegats" i de forma coordinada per resoldre el conflicte laboral que afecta l'Aeroport del Prat. Així ho han assegurat el conseller de territori, Josep Rull, i el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, després d'una trobada que els representants de les dues administracions han mantingut a la delegació del govern espanyol a Barcelona.En la reunió, a la qual també hi han assistit la consellera de Treball, Dolors Bassa i el d'Interior, Joaquim Forn, el Govern ha posat a disposició de l'executiu espanyol el cos de Mossos d'Esquadra, tant per reforçar la seva presència a la zona on el cos té competències com per assumir altres funcions a l'àrea dels controls de seguretat. De la Serna ha agraït l'oferiment però ha reiterat que serà la Guàrdia Civil qui s'encarregarà de garantir "la seguretat i l'ordre públic" als filtres de seguretat."La situació és greu i farem tot el possible per resoldre-la", ha assegurat Rull que ha dit que la Generalitat i el govern espanyol treballaran "plegats per resoldre aquesta situació i que els ciutadans quan vagin a l'Aeroport del Prat tinguin clar que hi haurà un bon funcionament".En aquest mateix sentit s'ha expressat el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que ha agraït la "disposició de la Generalitat en la feina que ha fet en la mediació" i que segons De la Serna "ha estat molt ben duta a terme, amb professionalitat i rigorositat".El conseller ha posat en valor el comitè de crisi que les dues administracions han creat aquest divendres afirmant que aquesta eina "va més enllà d'un conflicte entre una empresa i els seus treballadors i té caràcter institucional". En aquest sentit ha dit que la voluntat del Govern és que aquest canal de comunicació "presencial" es mantingui obert almenys durant la propera setmana per agilitar tot el procés.Rull també ha explicat que la Generalitat ha enviat un requeriment al comitè de vaga d'Eulen perquè torni a celebrar una assemblea de manera immediata i es voti la proposta de mediació que va posar sobre la taula la Generalitat. "Tenen 48 hores, o sigui que com a molt tard diumenge han de donar una resposta", ha advertit el responsable de Territori i Sostenibilitat que ha recordat que "si no s'accepta aquesta proposta de mediació s'obrirà la porta a anar a un laude d'arbitratge obligatori".Per la seva banda, De la Serna, ha apuntat que es tracta "d'una decisió enormement encertada". Així mateix ha recordat que l'Advocacia de l'Estat ja ha començat a elaborar els informes que han de determinar la viabilitat de tirar endavant aquesta opció.El ministre ha explicat que les dues administracions tenen "dubtes raonables" sobre quina administració ha d'iniciar aquest procediment. "Hem d'estudiar-ho jurídicament. La Generalitat creu que hem de ser nosaltres", ha explicat el titular de Foment que ha insistit que si finalment aquesta responsabilitat recau en l'executiu espanyol, serà aquest qui l'executi: "No serà cap trava", ha reiterat.El Govern i l'executiu espanyol també han acordat millorar les tasques d'informació a l'Aeroport del Prat per evitar aglomeracions. "Hem plantejat la necessitat que des d'Aena es reforcin tots els mecanismes de comunicació i sobretot que s'expliqui que és improductiu arribar abans a l'aeroport en el cas de companyies que no tenen una facturació continuada", ha assenyalat Rull.

