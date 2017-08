El comitè d'Eulen es reunirà d'urgència per decidir si convoca una nova assemblea

El comitè de vaga d'Eulen ha defensat que la proposta que es va debatre a l'assemblea de treballadors de dijous va ser legal perquè incloïa tots els acords del Departament de Treball. "Vam votar exactament tots els punts de la proposta de la Generalitat i vam afegir aportacions demanades per la plantilla", ha explicat a l'ACN Juan Carlos Giménez, assessor del comitè de vaga, per justificar les quatre opcions de plus salarial que es van votar entre els treballadors.Pel que fa al requeriment que la Generalitat ha enviat aquest divendres al comitè de vaga exigint la convocatòria "imminent" d'una nova assemblea , Giménez ha avançat que els representants dels treballadors es reuniran d'urgència aquesta tarda per decidir si tornen a convocar l'assemblea. Amb tot, el comitè reclama discreció i no ha revelat ni el lloc ni l'hora d'aquesta reunió.Giménez ha reaccionat així a les crítiques de la Generalitat i l'estat espanyol sobre la legalitat de la votació, ja que les dues administracions consideren que el fet d'oferir quatre propostes no estava contemplat en l'acord de mediació. Segons l'assessor, el conjunt de la votació incloïa tots els punts proposats per Treball però es va concloure que l'assemblea no n'acceptava cap en el moment que ja no va guanyar l'opció del plus salarial plantejada per la Generalitat, de 200 euros en 12 pagues.

