Colau creu que el Govern prepara l'1-O amb «clandestinitat» i no tindrà garanties

Ada Colau, en una imatge d'arxiu. Foto: Josep M Montaner

L'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha insistit aquest divendres en què el referèndum de l'1-O difícilment es farà amb garanties i ha demanat no precipitar esdeveniments sobre la seva legalitat ni la seva convocatòria: "La Generalitat està portant amb molta discreció, per no dir clandestinitat, aquests preparatius ". De fet, ha explicat que només ha parlat amb Carles Puigdemont quan aquest la va felicitar després de donar a llum fa tres mesos.En una entrevista a la Ser, Colau responsabilitza el govern espanyol del bloqueig pel que fa al referèndum, tot i que entén que les decisions unilaterals poden contribuir a agreujar la situació. "Entenem que el govern del PP és qui ho està posant tot molt difícil", ha declarat, però ha rebutjat valorar si s'hauria de posposar l'1-O. En tot cas, ha opinat que, després de la consulta, s'haurà de seguir parlant perquè sempre hi ha una sortida política negociable: "No hi ha d'haver cap por de revisar qualsevol text legal. Són humans, no divins [en referència a la Constitució]".De fet, Puigdemont ha acceptat reunir-se amb el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, tal com li va demanar el dirigent popular . En una carta, el president català li retreu les "clares manques de respecte" cap a la Generalitat i "la majoria parlamentària", i tot seguit li agraeix que consideri que "la millor manera d'abordar les discrepàncies és parlar-ne". Tot i això, la trobada tindrà lloc durant la segona quinzena d'agost, malgrat que Albiol l'havia reclamat per abans del dia 16, quan estava previst que la mesa del Parlament admetés a tràmit la llei del referèndum -tot i que inicialment això no apareix a l'ordre del dia -.Així mateix, Puigdemont assegura també en la carta que "el referèndum serà plenament legal i legítim" i subratlla: "El fet que [el referèndum] no hagi pogut ser acordat amb el govern de l'Estat, tal com hauria estat el nostre desig, no l'invalida com a eina per saber quanta gent del nostre país vol continuar amb l'actual relació i quanta considera que és millor encarar el nostre futur des d'un estat propi i independent". Igualment, assegura que "les portes del Palau de la Generalitat sempre estan obertes a tots els responsables dels grups parlamentaris", ja que "una actitud de diàleg i de respecte amb els qui no pensen el mateix que tu és fonamental perquè la democràcia funcioni".

