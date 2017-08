A la Festa de Gràcia hi ha dues divisions: «Els que sempre guanyen i els que aprenem»

Magatzem de Fraternitat de Dalt a on es guarda material de la festa. Foto: Nadia Rodríguez

Així és l'Albert - Edat i lloc de naixement: 45 anys, Barcelona.



- Quina és la teva ocupació? Treballo a l'Ajuntament, a la zona d'estacionament.



- Quan fa que vius a Barcelona? Tota la vida, vaig néixer al carrer Fraternitat.



- Què és el que més t'agrada de la ciutat? Tota ella, però he de reconèixer que estic enamorat de la Sagrada Família.



- Què en detestes? L'incivisme.



- A on aniries a passar l'estiu? Del món? Amb Catalunya ja n'hi ha prou. No soc gaire de platja, així que si em portes a un poblet del Pirineu, soc l'home més feliç del món.

Aquest any la Festa Major de Gràcia compleix 200 anys i el barri barceloní aprofita l'ocasió per transformar-se de nou en un món paral·lel ple de fantasia en el qual cada carrer relata una història. Ho mostra l'Albert Capel, president de l'Associació de Veïns del carrer Fraternitat de Dalt: malgrat que reconeix que sempre hi ha carrers "de primera i segona divisió, i que alguns sempre guanyen i uns altres cada vegada aprenem més", no dubta a recordar que al final el més important és "gaudir creant i participant"."Una part dels membres d'aquesta associació pertanyem a un grup de teatre i quan venim aquí i unim forces per fer feina ens surt l'artista que portem dins", explica Capel. A més, en preguntar-li per la quantitat de persones que intervenen en la creació, admet que encara que no arriben a 30. "Aquí no només hi ha gent del carrer i del barri. De fet, venen persones de Sants, l'Eixample o de Cornellà. Tenim varietat de tot arreu", relata.En aquest cas, han decidit dedicar Fraternitat de Dalt al conte i posterior pel·lícula de La història interminable, una novel·la fantàstica de Michael Ende en la qual apareixen protagonistes com l'Emperadriu Infantil, el jove caçador Atreiu o Fuixur, el dragó blanc de la sort. "A part dels personatges principals també tindrem un caragol on la gent podrà seure a fer-se la foto o un ratpenat". A més, els il·lusiona especialment el fet de poder presentar uns esfinxs que "disparin raigs vermells a la gent quan passi per davant", assenyala.Capel avança que tenen la intenció de recrear una de les escenes més conegudes del llibre, en el qual és manifesta el moment en què "l'Atreiu ajuda al cavall de la història, l'Artax, a no morir ofegat en el pantà de la tristesa", i rebla: "És una imatge molt reconeguda que intentarem reproduir a aquest carrer".Fa molts mesos que treballen en el guarniment, però confessa que, encara que normalment cada carrer té tot el material necessari, a vegades "entre diferents carrers ens ajudem si ho necessitem". De fet, reconeix que també sorgeixen dificultats. "Aquest any hem tingut tres sostres: un no ens va convèncer, l'altre no era prou segur i, finalment, en vam haver de construir un tercer", concreta. Tot això fa "endarrerir", però la il·lusió que tenen és tan gran que "res no substitueix l'alegria" que senten, conclou.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)