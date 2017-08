La mesa del Parlament no inclou la llei del referèndum en la reunió del 16 d'agost

Una reunió de la mesa del Parlament . Foto: Parlament de Catalunya

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha convocat per al dimecres, 16 d'agost, una reunió de la mesa de la cambra catalana, la primera després del període estival, segons ha informat en un comunicat. Tot i això, fonts coneixedores han explicat que l'ordre del dia no inclou l'admissió a tràmit de la llei del referèndum. Junts pel Sí i la CUP van registrar aquesta proposició el 31 de juliol i estava previst que s'hagués debatut l'admissió a tràmit el 16 d'agost, però ara com ara no figura en l'ordre del dia.De fet, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va anunciar que impugnaria la llei del referèndum davant el Tribunal Constitucional (TC) quan la mesa l'admetés a tràmit i no s'esperaria a que arribés al ple de la cambra. La tramitació la llei del referèndum obrirà amb tota probabilitat el xoc entre el govern espanyol i la Generalitat, ja que el Govern va avançar que no atendria una eventual suspensió de l'alt tribunal.Igualment, les dues forces sobiranistes havien demanat que es tramités per la via d'urgència, tot i que el TC ja va suspendre la reforma del reglament del Parlament que ho permetria i, per tant, la mesa hauria de desacatar també aquesta prohibició per facilitar que es compleixi el full de ruta cap al referèndum de l'1 d'octubre. El primer ple del nou període de sessions està previst pel 6 i 7 de setembre, i tot apunta que seria en aquestes dates quan es votaria i s'aprovaria la llei del referèndum -la diputada de la CUP Anna Gabriel ha demanat que es faci abans de l'11 de setembre -.Les mateixes fonts expliquen que el fet que la norma no aparegui en l'ordre del dia de la mesa obre tres escenaris: el primer, que s'ampliï l'ordre del dia en els propers dies i s'inclogui la tramitació de la llei; el segon, que Junts pel Sí i la CUP es guardin aquesta tramitació de la llei per més endavant per posposar el xoc amb l'Estat. El tercer escenari, el més complex, és que Junts pel Sí i la CUP considerin que no existeix el temps necessari per tramitar la norma com a proposició de llei, i ho fiïn al fet que el presenti el Govern com a projecte de llei, ja que els terminis d'aprovació són més curts i es podria reclamar el procediment de lectura única sense desobeir cap suspensió del TC.

