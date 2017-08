La Generalitat ofereix els Mossos per desplegar-los a l'aeroport del Prat

La Generalitat vol que siguin els Mossos d'Esquadra els encarregats de garantir la seguretat a l'aeroport del Prat, davant la situació generada arran de l'assemblea de treballadors d'Eulen, que va rebutjar la proposta de mediació de la Generalitat. Així ho ha assegurat el conseller de la Presidència, Jordi Turull, que ha comparegut després de la reunió que ha efectuat amb la consellera de Treball, Dolors Bassa, el d'Interior, Joaquim Forn, i de Territori, Josep Rull, per analitzar el nou escenari.D'aquesta manera, després que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, anunciés que augmentaria "de forma significativa" la presència de la Guàrdia Civil a l'aeroport, Turull ha posat a disposició la policia catalana "per millorar l'ordre públic i l'atenció als ciutadans". I és que, a més de la seguretat, el conseller ha considerat que "en una situació com aquesta, la informació als usuaris és bàsica", motiu pel qual demana "a Aena que doni més i millor informació".De fet, ha assegurat que el Govern no veu "un problema d'ordre públic, sinó d'incomoditat de la gent", qüestió a la qual els Mossos hi poden ajudar. "L'ordre públic depèn de la gent, i la gent actua amb molta paciència i correctament", ha insistit, per bé que no ha rebutjat obertament l'increment d'agents de la Guàrdia Civil, acceptant que és competència seva garantir la seguretat en els controls de seguretaqt. "Volem anar més enllà de les nostres competències, per resoldre el problema", ha assenyalat, i ha allargat la mà: "Si en els controls de seguretat es pot acollir aquesta col·laboració, l'oferirem". Sigui com sigui, De la Serna ja ha recordat que les competències per garantir l'ordre públic a El Prat és de la Guàrdia Civil.Així mateix, Turull ha insistit que Bassa ha enviat un requeriment al comitè de vaga perquè aquest convoqui de forma urgent una nova assemblea per repetir la votació, aquest cop posant a validació només el document sencer proposat per la mediació. Si no s'acompleix la demanda, la consellera ha avançat que se sancionarà el comitè.Finalment, també ha destacat que el comitè de crisi del govern espanyol i Aena reunit aquest divendres a Barcelona evidencia que "l'Estat hi té molt a dir" en aquest conflicte, malgrat que en un primer moment afirmés que no era competència seva. Tot i això, ha apostat per pactar solucions conjuntes i no alimentar el xoc polític: "Anem a concentrar-nos en la solució del problema i no a recrear-nos en el conflicte".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)