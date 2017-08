Aena inverteix el doble en els controls de seguretat a Barajas que al Prat

Prosegur és l'empresa que s'encarrega dels controls de seguretat a Barajas Foto: Aena

Aena destina molts més recursos als controls de seguretat de Barajas que al Prat, i ho fa en una proporció que no té res a veure ni amb el nombre de passatgers anuals, ni amb el volum de beneficis que cada aeroport representa. A Barcelona, Eulen va guanyar el concurs dels controls de seguretat el juny de l’any passat després de presentar l'oferta més competitiva: 23,63 milions d'euros per dos anys, segons recull el BOE , uns 11,82 milions anuals.Aquesta xifra dista molt de les que s’inverteixen a Barajas, on es va adjudicar el servei a Prosegur el 2015 per 21,69 milions només per aquell any, i posteriorment el servei es va prorrogar dos anys més: per 21,69 milions l'any següent (tot i que l'adjudicació definitiva va ser un milió i mig superior) i per 23,72 milions aquest any. Unes xifres que gairebé dupliquen les quantitats que s’inverteixen en l’aeroport català.Aquesta diferència no es correspon en cap cas amb el volum de passatgers o d’ingressos que representen cadascun d’ells. Tot i que Barajas continua sent l’aeroport amb més passatgers de l’Estat, amb 50,4 milions, el Prat el segueix de prop, amb 44,1 milions. A més, el Prat va batre l'any passat el seu rècord de viatgers, un 11,2% més que en el 2015, i creix a un ritme més ràpid que el terminal madrileny, que creix un 7,7%. El bon comportament del Prat s'ha replicat aquest any, i va tancar el primer semestre amb 22,1 milions de passatgers i un increment del 8,5%; mentre a Barajas van ser 25,4, un 7,5% més.Tot i que l'aeroport barceloní representa el 19% del total de viatgers de les instal·lacions d'Aena i el madrileny, el 22%, el Prat aporta la meitat dels beneficis de tots els que gestiona a Aena, segons les darreres dades disponibles, corresponents al 2014. En concret, el Prat va obtenir un benefici abans d'impostos de 339,28 milions, cosa que representa el 51,5% dels 651,6 milions que van obtenir el conjunt dels aeroports espanyols en aquell exercici . El de Barajas es va haver de conformar amb la vuitena posició, amb 27,54 milions.

