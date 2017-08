L'Estat reforçarà «de forma significativa» la presència de la Guàrdia Civil al Prat

El govern espanyol ha acomplert l'avís que havia fet dijous conforme intervindria de forma directa en el conflicte arran de la vaga d'Eulen a l'aeroport del Prat, sobretot després que l'assemblea de treballadors rebutgés la proposta de la mediació exercida per la Generalitat. Segons ha anunciat aquest divendres el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, després del comitè de crisi reunit a Barcelona, l'executiu central i Aena han acordat iniciar "els preparatius per intensificar la presència de la Guàrdia Civil a l'aeroport".Així, el nombre d'agents augmentaria "de forma significativa" i la incorporació es faria "a les diferents línies d'accés per garantir la seguretat" i "mantenir l'ordre públic". En "aquesta primera fase", però, no seria una "presència al voltant dels sistemes de control, sinó en les línies de control, perquè existeixi la garantia que no hi hagi aglomeracions que posin en risc la seguretat ciutadana". És a dir, que els agents no farien els controls d'accés, sinó que vetllarien perquè no es produïssin aglomeracions. En tot cas, el ministre ha descartat que aquesta tasca la facin els Mossos d'Esquadra, tal com havia suggerit la consellera de Treball, Dolors Bassa.Més enllà de la seguretat, pel que fa a la qüestió laboral, el govern espanyol ha encarregat a l'Advocacia de l'Estat que elabori "els corresponents informes per valorar la viabilitat" d'un laude que forci un arbitratge obligatori "per garantir la fi del conflicte". Aquest procediment, poc exercit perquè neix d'una legislació franquista i al qual només es pot apel·lar en cas que els serveis essencials es vegin afectats, requeriria que es reunís el consell de ministres per activar-lo i podria obligar a aturar la vaga a canvi d'una fixació d'unes noves condicions laborals per part d'un àrbitre imparcial i que serien d'obligat acatament per part de l'empresa i els treballadors.Tot i això, també ha deixat clar que primer vol coordinar-se amb la Generalitat -es reunirà aquest mateix divendres-, amb qui vol tenir una "estretíssima col·laboració", i que el problema greu i que pot requerir aquestes mesures pot iniciar-se dilluns, quan comença la vaga indefinida prevista pel comitè de vaga -el Govern, però, vol forçar una nova assemblea per impedir aquest extrem-.De fet, De la Serna ha tornat a lloar el paper de mediadora de la Generalitat i ha carregat contra el comportament dels treballadors i el format de l'assemblea, amb la votació de propostes que no havien estat tractades amb la mediació, un fet que ha qualificat d'"inèdit". Així mateix, ha tornat a recordar la crida d'una portaveu del comitè de vaga a provocar cues, fins i tot fora de les hores convocades de vaga, extrem que l'ha dut a insinuar que no s'havia acomplert les condicions de l'aturada.

