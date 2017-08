Un alcalde occità prohibeix el trànsit d'ossos al seu municipi

01/01/1970

De la Serna anuncia l'augment del nombre d'agents a l'aeroport, que no farien els controls d'accés, sinó que vetllarien perquè no hi hagués aglomeracions | El govern espanyol també es prepara per forçar un arbitratge obligatori que posi fi a la vaga, però vol coordinar aquestes accions amb la Generalitat