El Govern obliga a repetir l'assemblea votant només la proposta de la mediació

La consellera de Treball de la Generalitat, Dolors Bassa, ha exigit al comitè de vaga d'Eulen a l'aeroport del Prat que repeteixi l'assemblea de treballadors per votar el conjunt del document proposat per la mediació liderada pel Govern. Així ho ha explicat en una entrevista a Els Matins de TV3 , on ha detallat que han enviat un requeriment al comitè perquè facin una convocatòria "d'urgència" de l'assembla, la qual hauria de ser "avui o demà". Aquest requeriment, ha especificat, és d'obligat compliment i, si no s'acata, "acaba amb sanció administrativa".En aquest sentit, la conselleria reclama que es voti tota la proposta de la mediació, la qual inclou nou punts, entre els quals només un d'ells és el salarial. De fet, recorda que, en les actes, el comitè de vaga s'havia compromès a portar tot el document a l'assemblea, cosa que entén que no s'ha acomplert, un dels motius pels quals Bassa s'ha mostrat crítica amb el paper dels representants dels treballadors.En tot cas, ha admès que, "més enllà d'això, com a Generalitat, no tenim competències", ja que "tota la resta de competències, com la de seguretat, són estatals". En aquest sentit, no s'ha mullat en quina actuació hauria de prendre, per bé que ha insistit en què cal garantir la seguretat en una infraestructura clau com és l'aeroport del Prat.

