El Rei Artur torna a la cartellera en una polèmica adaptació de Guy Ritchie

Guy Ritchie no deixa mai indiferent. Autor de films de culte com Snatch (porcs i diamants), de fracassos sonats i vergonyants com Barridos por la marea, o de blockbusters altament entretinguts i amb espurnes de bon cinema com les noves versions de Sherlock Holmes, amb Robert Downey Jr i Jude Law. Ara, torna a la polèmica amb la seva particular versió de la llegenda artúrica, amb el film Rey Arturo: La leyenda de Excalibur. La crítica ha estat, de moment, implacable.A banda d'aquesta estrena que s'afegeix a l'allau de pel·lícules d'entreteniment massiu que han arribat durant estiu, el cap de setmana compta amb un film d'animació dedicat als més petits i que té com a principal protagonista les emoticones, molt populars gràcies at l'ús del telèfon mòbil, Emojis. La pel·lícula arriba a la cartellera doblada al català.Quan el seu pare és assassinat, el petit Artur veu com el seu tiet Vortigern s'apodera de la corona del regne. Privat del seu dret per naixement i sense saber realment qui és, a Artur li tocarà viure entre els carrers de la ciutat. La seva vida donarà un gir gràcies a una famosa espasa. A més de Hunnam, hi actuen Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana, Astrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou i Aidan Gillen.La pel·lícula d'animació d'Anthony Leondis arriba doblada al català. Els emojis viuen esperant ser seleccionats pels usuaris dels telèfons. Tots tenen només una expressió menys en Gen, un emoji que va néixer sense filtre i pot tenir múltiples expressions.Una comèdia nord-americana dirigida per Jonathan Levine i protagonitzada per Amy Schumer i Goldie Hawn. Emily convenç a la seva mare per realitzar un viatge juntes a Equador. Però un cop allà les dues dones són segrestades, començant una aventura salvatge en el que el seu vincle como mare i filla s'enfortirà mentre intenten escapar. El film suposa el retorn a la gran pantalla de l'actriu Goldie Hawn.Comèdia italiana dirigida per Ficarra & Picone. Els veïns del petit poble sicilià de Pietrammare viuen acostumats al caos que comporta saltar-se la llei i estan farts. Les carreteres tenen forats, el tràfic es insofrible i la brossa s'acumula a les voreres. Però ha arribat l'hora del canvi i a les eleccions un nou alcalde n'ha sortit victoriós amb la ferma intenció de complir tot el seu programa electoral.

