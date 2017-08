Bassa defensa la professionalitat del dimitit Ricard Calvo

El director general de la Dgaia, Ricard Calvo, al costat de la consellera Dolors Bassa, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha defensat aquest divendres en una entrevista a Catalunya Ràdio la professionalitat del ja ex-director general de la DGAIA, Ricard Calvo. Bassa ha recordat que durant el 2016 no va fer cap adjudicació a FASI, l’empresa on treballava abans d’accedir al càrrec, perquè van ser pròrrogues de les licitacions, i que precisament, el treballadors de la fundació van protestar per la reducció de pressupost en reduir el número d’infants, de 15 a 10, que havien de tenir els centres residencials per assimilar-se a unitats familiars.Cal recordar que Calvo va dimitir dimecres tant del càrrec al Departament de Treball com a regidor d'ERC de l'Ajuntament de Girona . Bassa aposta pel seu relleu per una persona que també provingui del sector de la protecció a la infància.La consellera considera que els conflictes que s’han donat els darrers mesos al voltant de la protecció dels infants s’han centrat molt en la persona de Ricard Calvo, que ha sentit que ‘’mediàticament i de l’oposició’’, que no ho podia aguantar més ‘’la pressió’’, i per això, ha presentat la dimissió, Bassa ha explicat que s’ha valorat el gest i s’ha considerat ‘’positiu’’ que deixi ‘’la primera línia’’.Bassa ha recordat que FASI, la Fundació Acció Social i Infància, gestiona nou de les onze cases d’infants i que precisament, la manifestació dels seus treballadors ha estat l’única amb que ha topat el Departament el darrer any i mig.

