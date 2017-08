Cues de fins a 40 minuts en la quarta jornada de vaga parcial a l'aeroport

La primera franja de vaga parcial dels treballadors d'Eulen d'aquest divendres, entre dos quarts de dos i dos quarts de set d'aquest matí, ha registrat pics d'espera de 40 minuts a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de 30 minuts a la T2, segons dades facilitades per Aena. Anteriorment, de matinada, puntualment s'ha arribat a cues de fins a una hora.Es tracta de la quarta jornada de vaga parcial dels treballadors i es produeix just l' endemà que els treballadors rebutgessin la proposta del Govern per desconvocar les aturades i es decantessin per altres opcions.D'aquesta manera, de moment es manté la jornada d'avui, la de diumenge i l'inici d'una aturada indefinida a partir del 14 d'agost. Mentrestant, per a aquest divendres s'ha convocat un comitè de crisi a l'aeroport amb la presència dels ministres d'Interior i Foment . Per a aquest divendres, hi ha 524 sortides previstes i 83.660 seients ofertats.Les pròximes franges d'aturades seran de 10:30 h a 11:30 h, de 16:30 h a 17:30 h i de 18:30 h a 19:30 h. Dissabte no hi ha cap mobilització convocada i si diumenge no hi ha hagut acord entre les parts, dilluns 14 els treballadors començaran la vaga indefinida.

