Denunciat un mosso per disparar el gat d'una veïna amb una escopeta

Els fets haurien passat el 4 d'agost al voltant de les 8 del matí quan l'home suposadament va disparar des de la seva terrassa un dels gats que era al pati de la veïna. La dona, Mari Carme Lacasa, ha explicat que el gat va caure ferit i en aquell moment va veure el presumpte autor dels trets amb l'arma a la mà. Segons Lacasa, "no és la primera vegada que ho fa" i, de fet, la denúncia recull que en els dos últims anys han mort una desena de gats per trets o enverinats i en tots els casos se sospita que el responsable és la mateixa persona. La dona ha comentat que les denúncies anteriors no van tirar endavant per falta de proves. En aquest cas, a la denúncia s'hi ha incorporat l'informe veterinari que constata que el gat tenia tenia tres perdigons en diferents parts del cos.



Segons els denunciants, l'home ha infringit l'article 337 del codi penal contra el maltractament d'animals i també la llei catalana 2/2008 de protecció dels animals. Des d'Ipcena insisteixen que aquest tipus d'actuacions "no poden quedar impunes" i creuen que és especialment greu que el presumpte autor sigui agent dels mossos d'esquadra perquè "ho està fent aprofitant-se del seu càrrec". Vàzquez ho ha qualificat d'"activitat criminal" perquè, a banda de ferir el gat, els perdigons podrien haver lesionat la propietària o la seva besnéta de 8 anys que en aquell moment també estava al pati, "o fins i tot algun vianant pel rebot d'un balí". Per això reclama a Interior que obri un expedient a l'agent i l'aparti del cos perquè "és un acte molt greu".



D'altra banda, el portaveu d'Ipcena també ha recordat que tenen un altre front obert a la capital de les Garrigues. Ipcena ha exigit a l'ajuntament de les Borges Blanques que anul·li l'actual ordenança de tinença d'animals de companyia perquè es va aprovar el 2010 en base a una llei del 2003 que encara permetia el sacrifici d'animals, una pràctica que va prohibir la norma actualitzada del 2008. El grup ecologista creu que es poden haver matat gossos i gats des d'aleshores de forma irregular i el 12 de juliol van presentar una queixa adreçada a l'alcalde, Enric Mir demanant informació al respecte. Vàzquez ha afirmat que, si no obtenen resposta aviat, recorreran al GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública). També han demanat si el centre d'acollida de l'antic escorxador reuneix les condicions adequades.



L'agent nega tenir l'arma



L'agent dels Mossos, per la seva banda, nega ser l'autor dels trets i assegura que ni tals sols disposa d'aquest tipus d'arma. Ho va declarar a la comissaria arran de la denúncia que el 4 d'agost van presentar els ecologistes i la propietària de l'animal, segons han confirmat fonts de la policia catalana. El denunciat també va assegurar que hi ha altres veïns que tenen balcons o terrasses des d'on es podria haver disparat al pati de la dona. Un cop fetes les diligències, la denúncia es traslladarà als jutjats, però de moment els Mossos asseguren que no correspon obrir cap expedient al denunciat.