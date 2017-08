Anna Gabriel: «A la Diada hauríem de sortir al carrer amb la llei del referèndum aprovada»

Anna Gabriel, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

Anna Gabriel confia que la llei del referèndum s'aprovi abans de la Diada Nacional. En una entrevista a l'ACN, la diputada de la CUP ha assegurat que no hi haurà "cap impediment" perquè la norma que ha de donar cobertura a l'1-O es pugui aprovar amb prou temps, així com que se'n despleguin els decrets complementaris de les conselleries, i es dugui a terme la campanya."Si és a finals d'agost millor, perquè tindrem tot el setembre hàbil, i si és la primera setmana de setembre tindrem el que queda de mes, però no podríem trigar més que això. Hauríem de sortir al carrer per la Diada amb la llei del referèndum aprovada", ha insistit. D'altra banda, ha dit que no s'entén que el grup parlamentari de CSQEP s'oposi a aquesta norma, i ha confiat que la participació de l'1-O sigui superior a la del 9-N.Gabriel, a més, ha subratllat que la CUP vol "utilitzar els instruments que hi hagi disponibles, fins i tot els que han estat suspesos pel Tribunal Constitucional (TC)", per tal d'aprovar la llei del referèndum. Pel que fa a si Junts pel Sí també estan en aquest escenari, la diputada anticapitalista ha recordat que en moltes qüestions que la CUP ha posat damunt la taula "s'ha arribat a un acord després de llargues discussions, i aquest podria ser un plantejament on hi acabéssim coincidint".

