El Comte Guifré torna a Ripoll

Mercadal del Comte Guifré. Foto: Albert Alemany

El sopar medieval es farà a l'església de Sant Pere i hi cabran entre 200 i 300 persones Foto: Lurdes López

Una edició passada del Mercadal del Comte Guifré. Foto: Adrià Costa

Tal dia com avui del 897 el moria Comte Guifré en una batalla contra els sarraïns. 1120 anys després, Ripoll continua recordant el fundador de la nació catalana. Ho fa amb un gran mercat medieval que enguany compleix les dues dècades. El Mercadal del Comte Guifré s'allargarà fins al diumenge 13 d'agost Enguany la cita arriba a la seva vintena edició i des de l'Ajuntament de Ripoll s'ha volgut reinventar insuflant-li un glop d'aire fresc. El principal revulsiu d'enguany el canvi en l'organització, que passarà de mans del grup La Tritona a l'Associació Sabors Catalans, una empresa dedicada a la promoció dels productes d'alimentació d'artesania catalana de qualitat que també està especialitzada en muntar mercats temàtics que van des del món medieval al modernisme passant pel llunyà oest.I és que començant pel nom, aquest certamen té un punt diferencial de la resta del territori. ''Som l'única població que tenim un Mercadal i no un mercat medieval'', puntualitzava el regidor de Cultura, Ramon Santanach, el dia de la seva presentació. Una de les grans novetats d'enguany serà la ubicació de les parades i de l'aprofitament dels espais. Per tant, en aquesta edició l'Ajuntament s'oblidarà del patí del monestir perquè, tot i ser ''molt maco'', queda un pèl separat del centre i guanyarà metres quadrats per la banda de la muralla, al carrer de la Trinitat. Precisament, en aquest espai serà on s'instal·larà un dels dos campaments medievals del poble; mentre que l'altre serà a la plaça de l'Ajuntament.L'obertura d'espais cap al carrer de la Trinitat permetrà que els visitants puguin conèixer el casc antic de Ripoll i ''es potenciï el comerç i la hostaleria'', va assegurar la regidora de Fires i Mercats, Magda Perramon. I és que el Mercadal formarà com una espècie de cercle que farà un circuit per tot el centre històric del municipi que anirà des de la plaça de l'Ajuntament amb el monestir de Santa Maria de Ripoll com a reclam al carrer de la Trinitat i acabant a la plaça de la Llibertat. A banda, evidentment dels carrers ja habituals, els quals acolliran la vuitantena de parades d'artesans que vindran al Mercadal.El codirector del Mercadal i vicepresident de l'Associació Sabors Catalans, Ramon Fornós, va explicar que han volgut dissenyar un projecte que seguís la línia històrica del què li va passar a Guifré el Pilós els darrers instants de la seva vida. Precisament, el divendres d'obertura del mercat coincideix amb el 1120è aniversari de la mort del comte i aquest fet dóna molt de joc. Es diu que Guifré va morir l'11 d'agost de l'any 897 a Tremp; per tant, és molt probable que la seva dona, la comtessa Guinedell s'assabentés de la notícia una setmana més tard quan arribés el missatger a cavall. És evident que aquest procés a l'hora de recrear-lo històricament s'ha accelerat perquè en només un dia Guinedell sàpiga la notícia.Per començar, el matí de divendres hi haurà una cercavila titulada ''Bon dia, Jofres!'', en què persones que es diguin així desfilaran pel poble anunciant l'arribada a la tarda del comte Guifré. En aquest cas, el noble arribarà a cavall a Ripoll i ferit de mort (no com va passar teòricament en realitat). A més, Guifré estarà acompanyat per la seva esposa Guinedell i d'una corrua de vassalls. Tot seguit, farà una cercavila pel poble abans de morir a la plaça de l'Ajuntament. A la nit, hi haurà un espectacle amb multitud d'artistes a l'escenari d'aquesta plaça en què se celebrarà un banquet d'homenatge amb la presència de la seva esposa. No serà un banquet amb menjar pels vilatans sinó que hi participarà la gent del Mercadal i els ciutadans podran prendre seient per veure l'espectacle.Una de les novetats d'aquesta edició i, segurament, el plat fort serà el gran sopar del Mercadal de dissabte a la nit a l'església de Sant Pere. Un banquet en homenatge al ja mort comte Guifré on hi participarà la comtessa Guinedell flanquejada pels seus quatre fills: Guifré II, Miró II, Emma i Sunifred II. La família del comte donarà la benvinguda a tots els comensals que hauran vingut a mostrar el condol.Es preveu que aquest sopar sigui totalment medieval i, com a tal, tindrà un menú d'aquella època amb tots els aliments que es podien trobar als comtats que regia el comte com el Conflent, Roselló, Urgell o Cerdanya. Així doncs, per exemple no es cuinarà amb oli d'oliva, ja que al segle X no es coneixia per aquestes contrades. El plat estrella de la nit serà un vedell farcit de 200 quilos que es començarà a cuinar 24 hores abans davant de l'església de Santa Maria. El vedell s'untarà amb mel i s'anirà coent lentament perquè sigui ben tendre.La resta del menú constarà d'una taula d'embotits i formatges provinents dels millors animals de la zona i d'una amanida dels càtars, feta amb fulles de diversos enciams, pomes i fruits secs regats amb una suau vinagreta. I per postres es preveu mel acompanyada de formatge fresc i també s'intentarà afegir-hi rebosteria dels flequers de la vila. Lògicament, els plats seran de fusta noble, els gots de terracota cuita, els coberts seran portats de les corts dels Francs, el vi serà de la Serralada de Marina i el pa de massa mare es farà a l'estil medieval per poder-lo sucar amb tomàquets d'horts de la zona.I un sopar medieval no seria res sense música i gresca; per tant, l'acte organitzat pel grup Toni Ton comptarà amb espectacles de malabars, de focs, dansaires de Ripoll, llançament de ganivets o lluites d'espases, que es faran a l'altar major on hi ha un escenari. L'únic problema d'aquest prometedor sopar és que només hi podran assistir entre 200 i 300 persones, ja que l'espai és limitat. Aquest acte serà l'únic de tot el Mercadal en què s'haurà de pagar. En total, costarà 25 euros per persona i es preveu que les entrades es posin a la venta al Museu Etnogràfic de Ripoll entre demà i demà passat. Si funcionés bé, de cara l'any que ve incorporarien un afegitó en el preu que inclouria roba medieval per submergir-se encara més al sopar.Per commemorar el vintè aniversari, per aquesta edició s'ha intentat portar grups d'una ''categoria igual o superior als altres anys''. Infestum, que s'ubicarà al campament de la plaça de l'Ajuntament, és un grup d'Osona confeccionat en una associació d'artistes que ''pretén divertir la gent sense treballar la típica i clàssica justa medieval'', va explicar Fornós. En canvi, Drakonia si que farà quatre justes diàries (dues al matí i dues a la tarda) al seu campament a tocar de la muralla al carrer de la Trinitat. Drakonia és un dels millors grups medievals d'Espanya. De fet, alguns dels seus especialistes van participar en el rodatge de Joc de Trons.Per l'animació infantil hi haurà Gil Ratataplam, que havia treballat al Club Super 3 i estarà cada matí al mercat. El fakir Kirman embadalirà els visitants amb els seus espectacles d'escopir foc, punyals o serps. D'altra banda, Acaronant l'aire és la falconeria on es podran contemplar els mussols, les àguiles o els falcons i veure'ls en acció. Finalment, hi haurà els Bocs de Biterna fent cercaviles musicals dramatitzades pels carrers de Ripoll. Deixant de banda els grups, es podrà passejar a sobre de rucs, tirar amb arc a sota la plaça de Sant Pere o pujar a les atraccions medievals que funcionen a base de força humana.Tot plegat es conclourà diumenge a la nit amb l'espectacle ''El Foc ho purifica tot'', en què Drakonia i el fakir Kirman s'ajuntaran en un espectacle de foc, musical i molt visual. Els hereus del comte Guifré i la seva esposa acomiadaran els assistents amb el mapping sobre la portalada del Monestir de Ripoll a 2/4 d'11 de la nit.Segons va expressar l'Ajuntament a través de Perramon, es preveu que hi vingui molta gent pels canvis introduïts en el Mercadal i han volgut fer una crida perquè la gent dels bars i les botigues es disfressin. Si el temps no ho impedeix, les previsions apunten a augmentar la xifra de visitants respecte els darrers anys.La regidora de Turisme, Laura Moreno, va afegir que des d'aquest diumenge fins el proper 23 d'agost hi haurà un trenet turístic que recorrerà els llocs més emblemàtics de Ripoll. El recorregut començarà al monestir i s'endinsarà per la vila per veure l'arquitectura, els espais naturals o la zona de la Devesa on hi havia la indústria. També hi haurà una al·locució explicativa en uns 20 punts del municipi. El preu del tren serà de 3 euros pels adults; 2, pels nens de 5 a 12 anys i gratuït pels menors de 5. 