Rull, Bassa, Forn i Turull es reuniran d'urgència per la crisi del Prat

Els consellers de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, d'Interior, Joaquim Forn, i de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, es reuniran d'urgència aquest divendres al migdia per abordar la vaga dels vigilants de seguretat a l'aeroport del Prat. La trobada tindrà lloc a un quart d'una del migdia a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat, on hi assistirà també el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono.Per aquest divendres a les onze del matí el govern espanyol també ha convocat d'urgència un comitè de crisi –sense representants del Govern- amb responsables dels ministeris de l'Interior i de Foment per avaluar la situació de vaga a l'aeroport.A la trobada, que tindrà lloc a la delegació del govern espanyol a Barcelona, s'estudiaran "totes les alternatives per garantir la seguretat, l'ordre públic i la mínima afectació a ciutadans i turistes", tal com ha afirmat en roda de premsa el ministre de Foment, Íñigo de la Serna.Posteriorment de la Serna es reunirà amb Rull, Bassa i Forn a al delegació del govern espanyol. Segons fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat, l'objectiu de la trobada, que es farà a partir de les 13.45, és posar en comú la situació per trobar solucions arran del conflicte laboral entre els vigilants i la direcció de l'empresa.

