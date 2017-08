El pare havia mort aquesta setmana

Domicili on van aparèixer una mare i un fill mort Foto: ACN

Una mare i el seu fill han aparegut morts aquesta tarda al seu domicili de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de les dues víctimes: una dona de 59 anys i un home de 30. Al pis, al barri de la Sagrada Família, hi vivien tres persones: una parella i el seu fill. El pare, però, havia mort aquesta mateixa setmana a causa d'un càncer.Aquest dijous cap a quatre de la tarda els Mossos d’Esquadra han rebut un avís que alertava de la mort de dues persones a l’interior del seu domicili, al carrer de Còrsega de Barcelona. Quan els agents hi han arribat han trobat els dos cossos sense vida.Els Mossos de l’àrea d’investigació criminal s’han fet càrrec de la investigació per tal d'esbrinar les circumstàncies dels fets. Segons han assenyalat els veïns, molt perplexos i trasbalsats per la notícia, ha estat un familiar del pare qui ha donat l'avís després que no pogués contactar amb la família des de feia hores.L' Ara apunta que la principal hipòtesi és que el fill hagi matat la mare i després s'hagi suïcidat. El mateix diari apunta que no es descarta que la dona hi estigués d'acord.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)