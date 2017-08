Turull qualifica de «gens afortunat» el cartell de la CUP

Jordi Turull en l'acte de l'ANC d'aquest dijous Foto: Departament de Presidència

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha lamentat el cartell de la campanya de la CUP per l'1-O amb el lema "Escombrem-los" on apareix, entre d'altres, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. Turull ha dit que no el veu "gens afortunat" i "bastant injust" i ha afirmat que és hora de sumar, recordant també que Mas ha estat inhabilitat per "donar la veu als ciutadans".D'altra banda, Turull ha assegurat que "la democràcia no està en venda" i que l'executiu català no es mourà de la posició marcada, que passa, sí o sí, per deixar votar els catalans en un referèndum. El conseller ha respost així a una hipotètica proposta de millora de finançament i inversions que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, podria fer a la Generalitat després de l'1-O. Sobre possibles propostes de l'Estat, ha recordat que "no triguen ni una setmana a incomplir-les".Turull ha fet aquestes declaracions abans de l'acte organitzat per l'ANC, "Esperant el sol de la llibertat", que s'ha celebrat aquest dijous al vespre al Port de la Selva. La jornada ha servit per presentar un audiovisual elaborat per Enric Vilageliu amb els textos del soldat del municipi Sebastià Falcó (1913-1938). També hi han participat l'alcalde del municipi, Josep Maria Cervera, i el membre del secretariat de l'ANC i escriptor, Vicenç Relats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)