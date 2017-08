La mediació de la Generalitat deixa pas a la intervenció directa de l'Estat

"Comença una vaga les conseqüències de la qual són difícils de valorar", però que comportarà "importantíssimes afectacions als ciutadans". Així de contundent s'ha mostrat el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, un cop ha sabuts els resultats de l'assemblea de treballadors d'Eulen , l'actuació dels quals ha censurat. Aplanava el terreny per a una actuació més directa que es preveu que prengui un comitè de crisi que reunirà aquest divendres a Barcelona representants del seu ministeri i del d'Interior, el president d'Aena, la directora de l'aeroport, el delegat del govern espanyol a Catalunya i representants de la Guàrdia Civil i l'advocacia de l'Estat.No ha volgut avançar escenaris, però el ministre ha deixat ben clar que s'estudiaran "totes les mesures que siguin necessàries per minimitzar l'afectació" i "totes les alternatives" per tal d'"assegurar la seguretat i l'ordre públic per a tots els ciutadans i turistes". Sempre, però, respectant las legalitat vigent. De fet, ha constatat que "el procés ha fracassat i s'obre un escenari de vagues parcials i definida de 24 hores a partir de dilluns", fet que suposa un "salt qualitatiu i quantitatiu enorme". Com nou serà l'escenari de l'administració per fer-hi front.La mediació de la Generalitat deixarà pas a una actuació més directa per part de l'Estat. De fet, tot apunta que la Guàrdia Civil assumirà les tasques de seguretat de l'aeroport , una possibilitat que no ha concretat ni rebutjat De la Serna i que ja va posar sobre la taula dimecres el director general de negoci regulat d'Aena, Javier Martín, en una entrevista a esRadio. De fet, malgrat que hagi insistit que el conflicte és laboral, el ministre ha subratllat que "la situació està provocant grans prejudicis i danys als ciutadans" i, a partir d'ara, "les conseqüències de la qual són difícils de valorar", fet que justificaria la intervenció.Tots els dards s'han centrat en el comitè de vaga i els treballadors d'Eulen i fins i tot ha lloat el paper i la proposta arrencada per part de la Generalitat com a mediadora. En les relacions entre les dues administracions, de fet, també hi pot haver un punt i a part. I és que la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, també s'ha mostrat molt crítica i amb un to agre contra el comitè de l'empresa i ha llançat igualment alguna floreta a Aena, el paper de la qual primer havia criticat i finalment ha reconegut que va asseure's a negociar i va prendre compromisos.La Generalitat i l'ajuntament de Barcelona havien carregat inicialment contra l'empresa pública i el govern espanyol per espolsar-se les mans, però ara l'Estat sí que té previst agafar la iniciativa. Ho farà desembarcant a la seu de la delegació de l'executiu central a Barcelona, custodiada per Enric Millo, i amb l'objectiu de deixar clar que és capaç de resoldre la problemàtica, si cal per la via directa, un cop el diàleg promogut per l'executiu català no ha quallat en una solució.Per tant, el conflicte polític amb què s'havia convertit la vaga, amb constants retrets entre administracions, pot reconvertir-se ara en un conflicte laboral, un cop uns i altres han coincidit en culpar els representants de la plantilla del manteniment de la vaga. La fórmula de la votació -amb quatre opcions sobre la taula- o el fet que no s'hagin valorat les qüestions plantejades més enllà del salari han aïllat els treballadors i ara es poden trobar amb unes mesures més contundents i que poden llimar la seva capacitat de negociació futura.Sigui com sigui, l'Estat ja ha fixat uns serveis mínims del 90% per a la vaga indefinida convocada, el mateix percentatge que en les aturades efectuades fins ara.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)