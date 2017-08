L'Estat estudiarà «totes les mesures necessàries» per minimitzar l'afectació a l'aeroport

El govern espanyol prendrà la iniciativa aquest divendres davant la crisi de l'aeroport del Prat. Segons ha anunciat el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, després de conèixer els resultats de l'assemblea de treballadors que rebutjaven la proposta de la mediació , el comitè de crisi estatal es reunirà a les 11 del matí a Barcelona per estudiar "totes les mesures que siguin necessàries per minimitzar l'afectació" i "estudiar totes les alternatives" per tal d'"assegurar la seguretat i l'ordre públic per a tots els ciutadans i turistes".En aquesta reunió hi participaran representants dels ministeris de Foment i d'Interior, el president d'Aena, la directora de l'aeroport, el delegat del govern espanyol a Catalunya i representants de la Guàrdia Civil i l'advocacia de l'Estat. No ha volgut avançar esdeveniments, però tampoc no ha descartat que la Guàrdia Civil prengui el control de la seguretat de l'aeroport, tal com un representant d'Aena havia posat sobre la taula dimecres.Sigui com sigui, De la Serna s'ha mostrat crític amb el desenvolupament de l'assemblea, ja que ha lamentat que s'hi votessin "propostes que no formaven part de la negociació". Així, ha defensat que la licitació del servei es va fer correctament i ha justificat que es reduís la despesa en seguretat: "No conec cap altre concurs públic on no es puntuï millor l'oferta més avantatjosa per a l'administració". Així mateix, ha subratllat que la proposta de la mediació no només era econòmica i també incloïa altres elements que no s'haurien valorat, ha afirmat que les pretensions econòmiques eren exagerades i ha subratllat que "Aena va accedir a seure a aquella mesa i s'ha compromès de cara a futurs concursos que es poguessin treure".D'aquesta manera, ha considerat "absolutament inexplicable que s'hagi escoltat una declaracions d'una membre del comitè de vaga instant a provocar el màxim de cues", que hi haguessin "cues de més de dues hores quan no hi havia vaga", o que es considerés que un "increment del 18% salarial és insuficient i hagi de pujar al 27% del salari".Així, ha constat que "el procés ha fracassat i s'obre un escenari de vagues parcials i definida de 24 hores a partir de dilluns", fet que suposa un "salt qualitatiu i quantitatiu enorme". Malgrat que "la relació laboral és entre l'empresa i els treballadors", ha destacat que "la situació està provocant grans prejudicis i danys als ciutadans" i, a partir d'ara, "les conseqüències de la qual són difícils de valorar".

