Bassa carrega contra el comitè: «La proposta del Govern no s'ha portat a l'assemblea»

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha lamentat la decisió dels treballadors d'Eulen de mantenir la convocatòria de vaga pels pròxims dies a l'aeroport del Prat i s'ha mostrat molt sorpresa pel canvi a l'assemblea, que ha votat entre 4 opcions i no només la proposta del Govern. "Han generat un escenari nou, mai vist. No ens havia passat mai que una proposta de mediació es votés de manera oberta". "Creiem que no té cap sentit. No és ni just ni lícit", ha apuntat. Les jornades de vagues parcials previstes per divendres i diumenge, doncs, continuen, i el dilluns 14 comença la vaga indefinida.Per ara, Treball ha donat per acaba la mediació però ha instat les dues parts ha tornar a demanar de nou la intervenció del Govern. La consellera ha explicat que de la seva proposta només se n'ha votat un dels nou punts que contenia: "Nosaltres fèiem una proposta tancada, s'havien de votar els nou punts i si només se n'ha votat un, entenem que la resta s'accepten". De la mateixa manera, Bassa ha recordat que només un 41% dels treballadors ha votat a l'assemblea i la proposta que defensava el comitè de vaga "també ha perdut". "Això implica també un canvi d'escenari", ha sostingut la consellera, i ha considerat que els treballadors "han de valorar si són els interlocutors adients".En resposta a les paraules de l'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, Bassa també s'ha sorprès de la petició de paritat a la plantilla d'Eulen. "Aquest tema no havia sortit mai durant la mediació. Si s'hagués dit, hauria sortit, i a més està solventat en la licitació", ha assegurat, reivindicant també el compromís del seu departament amb la paritat.El comitè també ha criticat aquest dijous que no havien tingut accés al compromís escrit d'Aena. Davant d'això, Bassa ha defensat que el document havia estat consensuat amb el comitè. "Els treballadors no tenien el document perquè el custodiava Treball, però en coneixien el contingut". Sobre Aena, la consellera ha destacat que finalment es van asseure a la taula de negociació.Els treballadors d'Eulen han votat majoritàriament l'opció d'un increment de 250 euros per 15 pagues, que ha obtingut 89 vots. No era l'opció preferida pel comitè de vaga, que defensava l'opció de 200 euros per 15 pagues, i ha obtingut 82 vots. La proposta de millora salarial del Govern -200 euros en 12 pagues- només ha obtingut dos vots. Des del comitè de vaga han reconegut que aquest resultat dificulta les negociacions perquè s'acosta més a la demanda inicial dels treballadors, que reclamava una millora salarial de 350 euros en 15 pagues.

