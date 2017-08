El CIE de la Zona Franca haurà d'avisar els interns de l'expulsió 24 hores abans

El jutjat d'instrucció 1 de Barcelona en funcions del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca ha ordenat que s'informi als interns de les seves expulsions amb almenys 24 hores d'antelació. En la resolució, que data del 27 de juliol, el jutge incorpora algunes excepcions a aquesta obligació com les raons de seguretat, prevenció de la violència i alteració de la convivència però, en qualsevol cas, quan la direcció del CIE incompleixi el termini de preavís n'haurà d'informar i justificar de forma individualitzada al jutjat de control del CIE.La mesura serà vigent a partir del 4 de setembre. La Fundació Migra Studium assegura que ha constatat que les expulsions són executades "massa sovint sense notificar ni l'hora, ni l'itinerari, ni amb prou antelació com perquè els interns puguin preparar-se i avisar als seus advocats o familiars i amics ja sigui aquí o en els seus països d’origen".Segons recorda la Fundació, així ho han considerat també diverses resolucions del Consell d'Europa i de les Nacions Unides determinant que el preavís amb suficient antelació és una obligació mínima de les autoritats en el procediment d’expulsió. Amb aquests antecedents Migra Studium va presentar una queixa exposant aquests fets i sol·licitant al jutjat que prengués una decisió relativa al temps mínim de preavís per als interns.L’òrgan judicial va admetre la petició i la Fiscalia es va posicionar favorablement sobre els arguments de la Fundació. Així, la resolució del jutjat, notificada a les parts el 9 d'agost, estableix l'obligació per part de la direcció del CIE d'informar amb una antelació mínima de 24 hores el fet de l'expulsió. La mesura vol evitar l'ús arbitrari de l'excepció de preavís en què pot incórrer el CIE i serà vigent a partir del dia 4 de setembre.La fundació subratlla que la situació dels CIE i les condicions d'internament i expulsió "estan encara lluny dels estàndards de respecte dels drets humans" i assenyala que seguiran defensant el tancament definitiu d'aquests centres i la recerca d'alternatives tant a l'internament com a l'expulsió de persones migrants.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)