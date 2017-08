El PSG també vol fer la guitza al Madrid

Mbappé, celebrant un gol amb el Mònaco Foto: AS Monaco

Una de les portades que situaven Mbappé al Madrid. Foto: «Marca»

La capacitat financera del PSG sembla no tenir fi. Després de rebentar el mercat pagant els 222 milions de la clàusula de rescissió, ara estan a punt de fitxar una altra de les perles del mercat futbolístic: el francès Kylian Mbappé. Ho donen per fet mitjans com el Marca , que dies enrere ja havia assegurat que el Madrid tenia lligat el jugador del Mònaco L'equip de la capital francesa, patrocinat per Qatar, ha igualat l'estratosfèrica oferta del Madrid de 180 milions d'euros –160 fixos i 20 més en variables-. Tot plegat per un jugador de només 18 anys que la temporada passada va meravellar a Europa en la seva primera participació a la Champions.Si el fitxatge es confirma, el PSG ja haurà fet la guitza a Barça i Reial Madrid i se situa com un dels grans favorits per intentar l'assalt al títol europeu. A davant, tindrà un trident temible: Neymar, Mbappé i Cavani.

