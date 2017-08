​França aprova la «llei de moralització» per controlar la corrupció política

Emmanuel Macron, en plena campanya Foto: Flickr En Marxa

La llei de “la moralització de la vida pública” vol ser una eina de transparència per rescabalar la confiança ciutadana en els polítics. El president Emmanuel Macron ha complert, abans de marxar de vacances, amb una promesa de campanya. La norma vol controlar la corrupció i regular el comportament dels càrrecs electes.L’Assemblea Nacional francesa va aprovar aquesta setmana el projecte de llei de confiança amb 412 vots a favor, 74 en contra i 62 abstencions. Macron ha aconseguit que la llei sigui una realitat tot i que en un principi comptava amb l’oposició del Senat on els conservadors mantenen la majoria. La França Insubmisa i el Partit Comunista es van abstenir.França ha decidit prohibir el nepotisme i a partir d'ara els diputats i senadors, així com els ministres i els responsables executius locals, no podran contractar familiars. Tampoc podran compatibilitzar el seu càrrec polític amb altres activitats. Fins ara un ministre podia ser alcalde o president regional a la vegada que s’ocupava de la seva cartera. Macron ja va obligar al seu executiu a canviar-ho, i així, el primer ministre o el ministre de l’Interior van deixar les seves respectives alcaldies, mentre que el ministre d’Exteriors va haver de deixar la presidència de la Bretanya.La norma també està dotada d’un codi deontològic envers els grups d’interès o lobbies, i reforça el codi parlamentari, fent-lo més estricte i exigint més transparència. Alhora proposa una regulació i un major control del finançament dels partits polítics perquè no es tornin a repetir els escàndols de la gestió financera de les campanyes, protagonistes de la política gal·la els darrers anys.Els experts, que han titllat d’ambiciosa la Llei de moralització de la vida pública, destaquen que inclou en el seu redactat original la prohibició que els diputats formin part de cap consell d’administració de cap empresa, per tal d’evitar conflictes d’interessos. També s'aplicaran mesures dirigides a un major control i fiscalització de les despeses i pressupostos parlamentaris.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)