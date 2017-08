Els treballadors d'Eulen rebutgen la proposta del Govern i mantenen la vaga

Per només 7 vots guanya l'opció de 250 € en 15 pagues. Continua la vaga d'Eulen pic.twitter.com/S5Dxq0olG3 — Roger Torres i Liñán (@RTLbcn) 10 d’agost de 2017

Un grup de treballadors reunits en un recés de l'assemblea. Foto: ACN

Puri Infante, membre del comitè de vaga dels treballadors d'Eulen Foto: ACN

La vaga de vigilants dels controls de seguretat a l'aeroport del Prat continuarà. L'assemblea de treballadors de d' Eulen ha rebutjat de manera contundent la proposta de mediació del Departament de Treball. Només 2 dels 176 treballadors participants l'han acceptat.Finalment, el comitè de vaga ha portat quatre opcions a votació. L'opció més votada d'entre quatre ha estat reclamar un augment salarial de 250 euros en 15 pagues. Ha obtingut 89 vots, set més que l'alternativa que defensaven els negociadors (200 euros per 15 pagues). Finalment, han votat 176 dels 420 treballadors que en tenien dret (41%).Les opcions que han estat desestimades per les assembles que han tingut lloc al Prat de Llobregat des de les 11 del matí fins a les 19 han estat les següents: 200 euros en 12 pagues –la proposta de la Generalitat que Eulen acceptava i que només ha tingut dos vots-, 200 euros en 15 pagues –la segona més votada amb 82 vots- i 350 euros per 15 pagues –la reclamació laboral original i que ha obtingut tres vots-.La votació de quatre opcions ha agafat per sorpresa el Departament de Treball, que pensava que només n'hi hauria dues: rebutjar la seva proposta de mediació o acceptar-la i desconvocar la vaga.La portaveu del comitè, Puri Infante, ha avisat al matí que la vaga només es desconvocarà si s'arriba a un acord. I ha alertat que si no hi ha pacte i s'arriba a la vaga indefinida i de jornada completa prevista a partir del proper dilluns 14, l'escenari que es presenta és "molt lleig i no tindrà res a veure amb el que hem vist aquests dies". Infante ha assegurat que, si finalment l’Estat intervé i decideix substituir els vigilants de seguretat per la Guàrdia Civil , no creu que hi hagi agents "suficients".Eulen Seguretat, l'empresa concessionària dels filtres de seguretat a l'aeroport del Prat, ha demanat als seus treballadors una "reconsideració urgent" per solucionar el conflicte laboral. En un comunicat, la companyia ha criticat que l'assemblea d'empleats celebrada aquest dijous hagi votat propostes alternatives a la que va llançar el Departament de Treball i va ser acceptada per l'empresa: un plus salarial de 200 euros mensuals per 12 pagues.

