El govern valencià obre la porta a modificar el decret de plurilingüisme «si no s'ajusta a la llei»

Ximo Puig, Mònica Oltra i Antonio Estañ Foto: ACN

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat que el decret de plurilingüisme és "correcte" i no pas una "invenció política partidista", però ha deixat la porta oberta a modificar algun aspecte concret que no s'ajusti a la llei per aconseguir "l'objectiu irrenunciable" que tots els alumnes aprenguin català, castellà i anglès.En una entrevista a Europa Press, Puig ha apuntat que la normativa de la Conselleria d'Educació - suspesa cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia del País Valencià -, es fonamenta en informes d'experts. "Hem fet un decret que no té cap contraindicació per part d'alguna instància jurídica", ha recordat, i ha destacat que des de la Generalitat volen que la justícia determini finalment quin és el problema.El president valencià ha afirmat que el Govern acceptarà la decisió judicial, però no renunciarà al principi d'igualtat d'oportunitats ni "a la concreció que significa en el camp lingüístic que els nens aprenguin català, castellà i anglès".

