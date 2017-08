El PDECat qualifica de «miserable» la campanya de la CUP pel referèndum

Mes pena fa el PDECat, amb personatges tant honorables com en Gordó, en Puig, amb consellers dimitits per no veure clar el procés, etc. Es clar que el Neoindependentisme convergent nascut el 2010 reparteix carnets de perfecte independentisme als qui, des del neixament del PSAN fins la confluència de la CUP porten lluitant per la Independència des dels anys 60, sota el franquisme. Neoindependentistes que a finals dels 80 i inicis dels 90 col·laboraven o feien ulls clucs a les detencions i tortures d'independentistes per "assegurar la pau" als JJ.OO. Repassa l'hemeroteca abans de llençar pedres als que hauries de saludar amb respecte. O penses que una campanya per una República Catalana Neoliberal, Ultracapitalista i Corrupta atrauria més votants? Potser si, però si aquesta és la teva República, que parin el món que em baixo.