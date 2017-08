El govern espanyol també se suma a la causa per l'atac d'Arran a un bus turístic

Álvaro Nadal, durant un esmorzar informatiu. Foto: Flickr PP

El Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, dirigit per Álvaro Nadal, ha instat l'Advocacia de l'Estat a denunciar els atacs contra interessos turístics de Catalunya i les Illes Balears i a personar-se en aquelles causes en què s'hagin obert diligències. L'executiu estatal ha pres aquesta decisió després de les pintades i la punxada d'una roda contra un bus turístic de Barcelona fa uns dies prop del Camp Nou i també de la punxada de rodes de bicicletes de lloguer estacionades al carrer, entre d'altres. La primera de les accions va ser reivindicada per Arran i la Generalitat ja va decidir personar-se en la causa , un fet al qual l'organització juvenil ha tret ferro En un comunicat, el govern espanyol deixa clar que aquesta resolució "s'emmarca dins del ferm propòsit d'actuar amb contundència i perseguir aquest tipus d'actes vandàlics fins a les últimes conseqüències". D'altra banda, Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital remarca que el sector del turisme representa l'11% del PIB i que un dels "factors diferencials" de l'Estat és que es pot oferir un alt grau de seguretat als turistes i que els fets dels últims dies "pertorben el desenvolupament pacífic i ordenat de l'activitat turística" i "posen en risc aquest avantatge competitiu essencial".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)