Mor el compositor Xavier Benguerel als 86 anys

El compositor Xavier Benguerel ha mort als 86 anys. Considerat com una de les figures més rellevants de la creació musical catalana de la segona meitat del segle XX, va cultivar tots els gèneres musicals, des d'obres per a un sol instrument, passant per l'òpera, la cantata, l'obra simfònica o música de cambra. Fill de l'escriptor Xavier Benguerel i Llobet, va treballar fins als seus últims dies. El darrer maig estrenava El cementiri marí de Paul Valéry, una obra simfònica que es va estrenar al XVIII Festival de Música de Talteüll, al Rosselló.Autor de desenes d'obres, es va fer popular internacionalment per Llibre Vermell, basada en els cants i dances del segle XIV guardades en el Còdex montserratí del mateix nom i que es va estrenar al Liceu el 1988. Nascut a Bracelona el 1931, es va traslladar a Santiago de Xile el 1940 juntament amb els seus pares, exiliats per la Guerra Civil. Va tornar el 1954, un any clau per a la seva carrera artística ja que va suposar el seu ingrés a l'anomenada "Generació del 51".Benguerel va tenir una ràpida inserció en el moviment musical del seu país i, alhora, un progressiu contacte amb les tècniques i estètiques més avançades que s´havien desenvolupat a Europa en el decurs de la primera meitat del segle. Es va introduir ràpidament en l'òrbita de tendències renovadores com les representades per músics com Bartók o Stravinsky a les quals van seguir, poc després, les de l'Escola de Viena. El 1959 va escriure Cantata d’Amic i Amat, en la qual incorporà tècniques i procediments serials.El 2005 va ser nomenat Patró d'Honor de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música i va cedir els seus manuscrits i arxiu musical a la Biblioteca de Catalunya. Dos anys després fou nomenat Conseller de la SGAE. El 2014 va rebre la Creu de Sant Jordi que concedeix la Generalitat de Catalunya "per la qualitat d'una producció que ha tractat tots els gèneres musicals en un estil propi, des de l'obra més intimista fins a l'òpera, la cantata, l'obra simfònica o la música de cambra".

