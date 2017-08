Onada de crítiques per la detenció del periodista turc acusat d'insultar a Erdogan

L'alcalde accidental de Barcelona, Jaume Asens, ha enviat una carta a l'ambaixador de Turquia a Espanya, Ömer Önhon, i al cònsol general a Barcelona, Güçlü Kalafat, per demanar l'alliberament del periodista turc Hamza Yalçin, que va ser detingut a l'aeroport del Prat dijous acusat de criticar al president turc, Recep Tayyip Erdogan, i que va passar aquest divendres a disposició de l'Audiència Nacional, que en va decretar presó provisional.En l'escrit, Asens expressa la "més profunda preocupació" en nom del govern municipal per la detenció de Yalçin, que titlla de "clarament injusta", i reclama que s'adoptin les "mesures necessàries" per evitar-ne l'extradició a Turquia. L'alcalde aprofita per recordar "la situació alarmant en què es troba la premsa al país, amb prop d'un centenar de periodistes detinguts", i demana que es tingui en compte que "la llibertat d'expressió és un dret fonamental".A més, el consistori també exigeix per mitjà d'un segon comunicat adreçat al fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, i al fiscal en cap de l'Audiència Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, la "immediata llibertat" del periodista.El Síndic de Greuges i president de l'Institut Internacional de l'Ombudsman (IOI-Europa) a Europa, Rafael Ribó, ha decidit, en un context de fragilitat democràtica del país després que aquest suspengués el conveni europeu de Drets humans, intervenir per evitar l'extradició del periodista.Ribó assenyala que les acusacions contra el periodista fan referència exclusivament a les activitats que exercia com a professional i que, per tant, no es compleix el requisit de doble incriminació, imprescindible per procedir a una extradició.A més el conveni contra la tortura de 1984 i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), entre altres instruments internacionals, prohibeixen el lliurament de qualsevol persona a un estat on pugui ser sotmesa a tortures o maltractaments.En aquesta mateixa línia, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha anunciat que facilitarà les eines i mitjans que disposa per garantir assistència lletrada al periodista.De fet, l'ICAB ha enviat una carta a la Direcció General de Serveis Penitenciaris (DGSP) per preguntar si a l'escriptor se'l va informar dels seus drets i dels motius de la seva detenció. En la mateixa missiva, també reclama informació sobre les condicions materials del seu ingrés a la presó.Per la seva banda, la Federació Internacional i Europa de Periodistes (FIP i EFJ) juntament amb les seves afiliades a Espanya i Suècia, s'han sumat al reclam condemnant "enèrgicament" la detenció de Yalçin. "Ens unim als nostres afiliats i instem a l'Audiència Nacional i al Govern a què no lliurin el periodista Hamza Yalçin a les autoritats turques", ha declarat el president de la FIP, Philippe Leruth.

