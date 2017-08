Els treballadors d'Eulen voten finalment entre quatre opcions

La reunió entre Aena, Eulen i el comitè de vaga Foto: ACN

Els vigilants dels controls de seguretat de l'aeroport del Prat en vaga finalment han votat entre quatre opcions. La votació de la primera assemblea dels treballadors de l'empresa Eulen ha agafat per sorpresa el Departament de Treball, que pensava que només hi hauria dues opcions: rebutjar la seva proposta de mediació o acceptar-la i desconvocar la vaga. "Si aposten per una de les propostes fora de l'acord de mediació hauran de negociar amb l'empresa", ha declarat la consellera Dolors Bassa a Catalunya Informació Les quatre opcions sotmeses a votació han estat: 200 euros en 12 pagues (la proposta de la Generalitat i que Eulen accepta), 200 euros en 15 pagues, 250 euros en 15 pagues i 350 euros per 15 pagues. De moment, el comitè de vaga s'ha inclinat per l'opció a favor de 200 euros en 15 pagues.La portaveu del comitè, Puri Infante, ha avisat que no desconvocaran la vaga fins que l’acord estigui aprovat i signat i ha alertat que, en cas que no s’arribi a un pacte i s’hagi de convocar la vaga indefinida, l’escenari que es presenta és "molt lleig i no tindrà res a veure amb el que hem vist aquests dies". Infante ha assegurat que, si finalment l’Estat intervé i decideix substituir els vigilants de seguretat per la Guàrdia Civil , no creu que hi hagi agents "suficients".Infante ha reconegut que les dues propostes noves no havien sorgit abans a la mesa de negociació, i que Eulen se n'ha assabentat aquest mateix dijous a través dels mitjans de comunicació. Quan acabi l'assemblea al vespre, el comitè traslladarà els resultats a la mesa de negociació liderada pel departament de Treball. Si l'opció més votada a l'assemblea no és la proposta feta fins ara per la Generalitat i Eulen -200 euros en 12 pagues-, les converses continuaran obertes i, excepte un acord d'última hora, la vaga seguirà en peu.A finals de la tercera setmana de cues a l'Aeroport, i a les portes de la segona sèrie de vagues parcials i de la vaga indefinida a partir del 14 d'agost, Infante ha advertit que la situació que es pot viure la setmana que ve "serà molt lletja". Preguntada per les complicacions que puguin haver si es duu a terme la vaga indefinida, ha assegurat que serà pitjor i que "no tindrà res a veure amb la resta de dies".Al llarg de tota la jornada, el Centre de Promoció Econòmica del Prat és un anar i venir constant de treballadors d'Eulen que volen exercir el dret a vot. Tot i l'expectació mediàtica, entre els assistents majoritàriament s'hi està imposant la discreció, si bé els treballadors de més antiguitat han expressat a la premsa la seva predisposició a forçar un acord de màxims.Diego Luna, treballador prejubilat, ha lamentat que la reclamació de millores laborals arribi ara, ja que considera que "hagués calgut fer-ho fa quatre o cinc anys". "No hauríem d'haver esperat tant per aconseguir un sou que ens mereixem", ha criticat, recordant que des de l'any 2008 l'empresa del servei de seguretat ha retirat alguns suplements salarials, deixant el sou en "escassament 1.000 euros". "Treballar a l'Aeroport crema molt, perquè ens exigeixen molt, tenim molta responsabilitat però guanyem una misèria", ha reblat.Es preveu que fins a 350 treballadors participin en les dues assemblees que queden aquest dijous. El resultat marcarà els pròxims dies en què l'aeroport podria viure un enduriment de la vaga, que passarà a ser indefinida i de jornada completa a partir del proper dilluns 14 d'agost.L'assemblea ha començat al Prat de Llobregat a les 11 del matí malgrat que el resultat es podria fer esperar fins a les set del vespre. El secretari general del Departament de Treball, Josep Ginesta, es va mostrar optimista amb la proposta presentada pel Govern en la reunió de mediació de dimarts, i va considerar "improbable" que l'assemblea de treballadors la rebutgi.La direcció d'Eulen va acceptar dimarts la major part de la proposta de mediació de la Generalitat tot i que "amb petits matisos" perquè va considerar que està molt per sobre del que la companyia considera admissible. L'empresa va afirmar que, "en el seu màxim esforç per posar fi a aquest conflicte", s'adhereix a la proposta, que ha destacat que suposa un increment mitjà dels salaris 11,5%, el que, segons la seva opinió, és desproporcionat.La direcció d'Eulen ha manifestat aquest dimecres que "lamentaria molt" que una minoria s'imposés a la majoria dels treballadors en l'assemblea convocada per aquest dijous, i ha apel·lat a la responsabilitat dels empleats afectats perquè acudeixin a l'assemblea i exerceixin el seu dret al vot.Tal com estava previst, Aena va lliurar dimecres a la tarda a Treball el compromís escrit per garantir les condicions de futur en les licitacions de la seguretat al Prat. Durant la tarda, l'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, es va reunir amb Enric Vinaixa, director de Relacions Laborals, per pactar el contingut d'un document que obligarà Aena a respectar l'acord i les condicions laborals que se'n deriven encara que hi hagi una nova licitació.

