La CUP crida a «escombrar» Mas, Pujol, Rajoy o el rei en la campanya del referèndum

Posar el mateix sac a Mas i Rajoy es miserable; Un condemnat per demòcrata,l'altre el cap d un Estat que persegueix per les idees. Feu pena https://t.co/hikxMAlA84 — David Bonvehí (@davidbonvehi) 10 d’agost de 2017

Cartell de la campanya de la CUP pel referèndum

El referèndum no tindrà lloc sense mobilització popular i aquesta ha de seguir l'endemà perquè s'apliquin els resultats i per impulsar, en el procés constituent, "una República dels Països Catalans socialista i feminista". Aquest és el missatge central de la campanya de la CUP i de diverses organitzacions de l'esquerra independentista -SEPC, Arran, Endavant, COS i Alerta Solidària- de cara a l'1-O en què, amb el lema "Escombrem-los!", presenta un cartell on hi apareix un mapa dels Països Catalans amb una dona escombrant Artur Mas, Jordi Pujol, el garrot de Felip Puig, Mariano Rajoy, Aznar, José María Aznar, Felip VI, un torero o Florentino Pérez a fora del país.No ha trigat a reaccionar el PDECat, molest amb que Mas se situï en aquest llistat. El coordinador organitzatiu del partit, David Bonvehí, ha titllat de "miserable" que s'equiparés l'expresident català al nivell de Rajoy. "Posar en el mateix sac Mas i Rajoy és miserable. Un condemnat per demòcrata, l'altre cap d'un estat que persegueix les idees. Feu pena", ha piulat des del seu compte:La campanya, de fet, s'ha donat a conèixer davant la seu de la Cambra de Barcelona, un "espai de poder econòmic i polític de Barcelona", i en l'acte han intervingut Mar Ampurdanès (Arran) i Laura Gisbert (SEPC), davant la presència de les diputades Anna Gabriel -que precisament ha replicat breument a Rajoy - i Mireia Vehí. Les portaveus han recordat que el referèndum està previst "malgrat l'oposició frontal d'un estat" i sense el suport d'una "Unió Europea profundament refractària a qualsevol canvi polític, social o econòmic que amenaci els privilegis de les elits econòmiques que vol defensar".Per això, opinen que "el referèndum no és del Govern i, malgrat que sigui responsabilitat seva organitzar-lo, només la gent pot garantir-lo", motiu pel qual criden a la mobilització popular perquè es posin les urnes, per omplir-les i per condicionar el procés constituent posterior, on aspiren que s'imposin els "interessos populars i no el d'unes elits". Per fer-ho, opinen que caldrà "plantar cara a les forces conservadores de l'Estat i a les elits catalanes, espanyoles i europees que no volen cap canvi".I és que asseguren que "el referèndum és el punt de partida, no d'arribada", ja que "el dret d'autodeterminació és el que té cada poble per decidir per si mateix les seves formes d'organització política, social i econòmica", fet que s'aconseguiria amb un "impuls d'un procés constituent popular de base". En aquest sentit, han recordat el cas de Grècia, on la ciutadania va votar en referèndum en contra d'un memoràndum de la Unió Europea que "al cap d'una setmana ja s'estava aplicant".És aquí on les portaveus s'han desmarcat del Govern i han asseverat que "aquests canvis no seran possibles anant de la llei a la llei", sinó en oposició amb l'Estat i la Unió Europea, motiu pel qual veuen "necessari l'exercici de la desobediència en contra de les lleis injustes". "No és cert que el procés no serà conflictiu, de la llei de la llei", han insistit.A més, asseguren que donen suport al procés en clau "internacionalista", ja que "cal una transformació real arreu del planeta" i, per assolir-la "la millor contribució és començar a bastir aquesta llibertat, justícia i fraternitat" a Catalunya. "Escombrem el capitalisme, la monarquia i el patriarcat!", han conclòs, una màxima que repetiran amb actes conjunts durant les properes setmanes. "La materialització del dret a l'autodeterminació no només serà a partir de l'actuació de les institucions sinó per la mobilització d'una majoria popular", ha etzibat Anna Gabriel.

